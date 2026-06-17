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Irmão de Moscardo encanta na base e vira máquina de gols pelo Corinthians

Atacante subiu para o sub-17 após temporada em 2025

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
17/06/2026 08:00
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Miguel Moscardo é destaque na base do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram/@moscardomiguel_)
Miguel Moscardo é destaque na base do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram/@moscardomiguel_)
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Miguel Moscardo segue construindo uma trajetória de destaque nas categorias de base do Corinthians. Irmão mais novo de Gabriel Moscardo, revelado pelo clube e atualmente vinculado ao PSG, o jovem atacante de 15 anos vem chamando atenção pelo faro de gol e pelos números expressivos conquistados ao longo da temporada.

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    • A primeira temporada completa do jogador pelo Corinthians aconteceu em 2024, já com sinais de que seria um atleta diferente. Ao todo, foram 39 partidas e 39 gols marcados.

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    Em 2025, defendendo a equipe sub-15, Miguel participou de 44 partidas e marcou 43 gols, desempenho que o colocou entre os principais destaques da categoria no futebol brasileiro. Além da eficiência ofensiva, o jogador contribuiu para a conquista de três títulos: Paulista Cup, Copa Votorantim e Mina Cup, torneio disputado nos Emirados Árabes Unidos.

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    O desempenho acelerou sua promoção para o sub-17 do Corinthians ainda durante a temporada. Mesmo enfrentando atletas mais velhos e um nível de exigência maior, o atacante conseguiu manter a boa média e rapidamente se adaptou à nova categoria.

    Pela equipe sub-17, Miguel soma sete partidas e quatro gols marcados. Os números reforçam a expectativa criada em torno do jovem, que segue sendo acompanhado de perto pelos profissionais do clube e tratado como uma das promessas do Parque São Jorge.

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    Primeiros passos no elenco profissional

    O bom desempenho nas categorias inferiores também abriu portas para Miguel junto ao elenco principal do Corinthians. Em setembro de 2025, o atacante participou de atividades com a equipe profissional, comandada na época pela comissão técnica de Dorival Júnior.

    A presença do jovem nos treinamentos fez parte de uma estratégia do departamento de futebol para aproximar atletas da base do ambiente profissional. Além de proporcionar experiência aos garotos, a iniciativa permitia que a comissão técnica acompanhasse de perto a evolução dos principais talentos das categorias inferiores.

    Números de Miguel Moscardo pelo Corinthians (Foto: Arte Lance!/ChatGPT)
    Números de Miguel Moscardo pelo Corinthians (Foto: Arte Lance!/ChatGPT)

    Na ocasião, Lucas Silvestre, auxiliar de Dorival Júnior, explicou que o clube vinha promovendo constantemente jogadores da base aos treinamentos do time principal. Segundo ele, a intenção era acelerar o processo de adaptação e conhecer melhor os atletas que poderiam futuramente integrar o elenco profissional.

    — Desde que chegamos aqui, temos trazido alguns meninos para cá. Estamos de olho em outros também. Trouxemos semana passada o Gui Amorim e o Moscardinho. Tentamos conhecer o máximo possível dos atletas da base para que possam vir. Estão passando por um processo de adaptação — afirmou Lucas Silvestre.

    O momento foi celebrado por Miguel nas redes sociais. O jovem agradeceu pela oportunidade de participar da atividade com a equipe principal do Corinthians.

    — Primeiro treino no profissional. Muito obrigado a todos que fizeram isso ser possível. Graças a Deus — publicou o atacante.

    A postagem recebeu uma resposta de Gabriel Moscardo, que fez questão de parabenizar o irmão pela conquista e demonstrou confiança no futuro do jovem atleta.

    — Parabéns, irmão. Primeiro treino no profissional. É só o começo — escreveu o volante.

    Miguel Moscardo foi destaque no título da Mina Cup, torneio disputado nos Emirados Árabes (Foto: Reprodução/Instagram/@moscardomiguel_)
    Miguel Moscardo foi destaque no título da Mina Cup, torneio disputado nos Emirados Árabes (Foto: Reprodução/Instagram/@moscardomiguel_)

    Do Flamengo de Guarulhos ao Corinthians

    Antes de chegar ao Parque São Jorge, Miguel Moscardo já demonstrava potencial nas categorias de base. Atuando pelo Flamengo de Guarulhos, o jogador foi o artilheiro do Campeonato Paulista Sub-13, desempenho que despertou o interesse do Corinthians.

    A contratação foi oficializada em 2023. Na época, Miguel assinou contrato para integrar a equipe sub-13 do clube alvinegro, iniciando um processo de formação que rapidamente apresentou resultados dentro de campo.

    Quando foi anunciado pelo Corinthians, Miguel destacou a influência exercida pelo irmão em sua carreira. Admirador da trajetória de Gabriel Moscardo, o jovem afirmou que acompanha de perto os passos do volante e vê no familiar um exemplo a ser seguido dentro e fora dos gramados.

    — Ir para um time grande é ambição de todo mundo, estou muito feliz de ter conseguido. Agora é trabalhar para evoluir cada vez mais. Meu irmão é um ídolo para mim. Sei de tudo que ele passou, de tudo que fez para estar onde está hoje. É um espelho para mim — declarou ao Uol.

    O atual vínculo do camisa 9 com o Corinthians, firmado por meio de contrato de formação em setembro de 2024, é válido até agosto de 2027.

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