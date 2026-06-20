Casemiro se junta a Messi! Volante brasileiro é o novo reforço do Inter Miami Meio-campista definiu o seu novo clube

O futebol dos Estados Unidos ganha mais uma estrela de peso. O volante Casemiro fechou um acordo verbal com o Inter Miami e será o novo parceiro de Lionel Messi na Major League Soccer (MLS). A franquia norte-americana mantém a estratégia agressiva de repatriar lendas do esporte mundial e, desta vez, blinda o seu meio-campo defensivo com a experiência do consagrado camisa 5.

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🚨 EXCLUSIVE: Inter Miami complete deal to sign Casemiro as new midfielder, here we go!



Verbal agreement sealed with all parties involved and all formal steps resolved, now waiting to sign and announce the Brazilian.



Casemiro wants to play with Messi. Future in MLS. 🇺🇸 pic.twitter.com/gHty3SWAIM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026

A mudança de ares ocorre após uma despedida emocionante do Manchester United. O atleta defendeu os 'Red Devils' por quatro temporadas, período no qual ergueu as taças da Copa da Liga Inglesa (2022/23) e da Copa da Inglaterra (2023/24). Ídolo incontestável no Real Madrid e amplamente respeitado na Inglaterra, o veterano encerra seu vitorioso ciclo nos principais palcos europeus para iniciar o desafio nos gramados americanos.

Casemiro celebra gol com a camisa do Manchester United diante do Athletic Bilbao (Foto: Oli Scarff/AFP)

O caminho até a escolha

Embora revelado pelo São Paulo, um retorno ao futebol brasileiro foi descartado pelo jogador neste momento da carreira. O projeto do Inter Miami pesou mais alto na decisão e desbancou fortes concorrentes no mercado internacional. O meio-campista de 34 anos também esteve na mira de clubes milionários do futebol saudita e recebeu sondagens do LA Galaxy, grande rival da franquia da Flórida na MLS, mas optou por assinar com o time de Lionel Messi.

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Foco no Mundial

No momento, contudo, o foco total do jogador está na Copa do Mundo, onde busca o tão sonhado hexacampeonato com a Seleção Brasileira. Titular absoluto nos dois primeiros compromissos do Brasil no Mundial, o novo craque do Inter Miami viverá uma coincidência curiosa na próxima rodada. A equipe canarinho enfrentará a Escócia na quarta-feira (24), às 19h, justamente no Hard Rock Stadium, em Miami — a cidade que se tornará o novo lar do volante logo após o encerramento do torneio.

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