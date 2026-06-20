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Casemiro se junta a Messi! Volante brasileiro é o novo reforço do Inter Miami

Meio-campista definiu o seu novo clube

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 10:44
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elenco seleção brasileira brasil casemiro
Casemiro é um dos líderes do elenco do Brasil. (Foto: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O futebol dos Estados Unidos ganha mais uma estrela de peso. O volante Casemiro fechou um acordo verbal com o Inter Miami e será o novo parceiro de Lionel Messi na Major League Soccer (MLS). A franquia norte-americana mantém a estratégia agressiva de repatriar lendas do esporte mundial e, desta vez, blinda o seu meio-campo defensivo com a experiência do consagrado camisa 5.

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    • A mudança de ares ocorre após uma despedida emocionante do Manchester United. O atleta defendeu os 'Red Devils' por quatro temporadas, período no qual ergueu as taças da Copa da Liga Inglesa (2022/23) e da Copa da Inglaterra (2023/24). Ídolo incontestável no Real Madrid e amplamente respeitado na Inglaterra, o veterano encerra seu vitorioso ciclo nos principais palcos europeus para iniciar o desafio nos gramados americanos.

    Casemiro celebra gol com a camisa do Manchester United diante do Athletic Bilbao (Foto: Oli Scarff/AFP)
    Casemiro celebra gol com a camisa do Manchester United diante do Athletic Bilbao (Foto: Oli Scarff/AFP)

    O caminho até a escolha

    Embora revelado pelo São Paulo, um retorno ao futebol brasileiro foi descartado pelo jogador neste momento da carreira. O projeto do Inter Miami pesou mais alto na decisão e desbancou fortes concorrentes no mercado internacional. O meio-campista de 34 anos também esteve na mira de clubes milionários do futebol saudita e recebeu sondagens do LA Galaxy, grande rival da franquia da Flórida na MLS, mas optou por assinar com o time de Lionel Messi.

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    Foco no Mundial

    No momento, contudo, o foco total do jogador está na Copa do Mundo, onde busca o tão sonhado hexacampeonato com a Seleção Brasileira. Titular absoluto nos dois primeiros compromissos do Brasil no Mundial, o novo craque do Inter Miami viverá uma coincidência curiosa na próxima rodada. A equipe canarinho enfrentará a Escócia na quarta-feira (24), às 19h, justamente no Hard Rock Stadium, em Miami — a cidade que se tornará o novo lar do volante logo após o encerramento do torneio.

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