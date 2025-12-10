Internacional tem saída de três dirigentes do futebol
Bisol, D'Alessandro e Mazzuco tiveram saída anunciada pelo clube
O Internacional iniciou a reformulação no Departamento de Futebol. Três dirigentes deixaram o clube na terça-feira (10). O vice José Olavo Bisol, o executivo André Mazzuco e o diretor esportivo Andrés D'Alessandro não trabalham mais no Beira-Rio. Bisol pediu a demissão, e os outros dois teriam saído em consenso. Agora, o Colorado inicia uma corrida contra o tempo na busca por substitutos.
A temporada 2026 começa no final de semana de 10 e 11 de janeiro, com a primeira rodada do Campeonato Gaúcho. O Brasileirão se inicia no dia 28.
Internacional tem saída de dirigentes
A terça foi movimentada na avenida Padre Cacique. Primeiro, o vice de futebol José Olavo Bisol comunicou nas suas redes sociais seu desligamento. Na postagem, ele reconheceu a parcela de culpa e destacou que o clube precisa de maior união para enfrentar os desafios da próxima temporada.
No começo da noite desta terça, o clube divulgou nota oficial sobre a saída de Bisol, agradecendo "a dedicação e o comprometimento" do dirigente.
D'Ale sai por questões pessoas
Horas depois, foi oficializada as saídas de D'Alessandro e Mazzuco. O ídolo alvirrubro teria saído por questões pessoais. Abel Braga, que deve assumir um cargo junto à direção, foi informado sobre as saídas. Responsável por salvar o Inter da Série B, o técnico aposentado chegou a cogitar colocar o argentino como técnico do time.
O ex-camisa 10, porém, estaria irredutível quando a isso, não querendo assumir a casamata. Nesta quarta (10), outros nomes podem ser anunciados, tantos de desligamentos como de contratações. Na sexta (12), o presidente Alessandro Barcellos concederá entrevista coletiva para projetar os próximos passos do clube.
