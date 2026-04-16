Brasileiro sai lesionado de partida na Europa League

Em uma noite de atmosfera elétrica na Inglaterra, o Nottingham Forest venceu o Porto, do zagueiro Thiago Silva, por 1 a 0, garantindo a classificação para as semifinais da Europa League. Apesar da vitória o time inglês teve baixas importantes durante o confronto, uma delas o zagueiro brasileiro Murillo.

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O jogador brasileiro foi substituído aos 72 minutos após sentir uma lesão em um lance sozinho. Murillo até tentou continuar na partida, mas acabou saindo por precaução.

Além de Murillo, Hudson-Odoi e Chris Wood, também foram baixas do time inglês neste confronto, a gravidade das lesões ainda não foram confirmadas.

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Como foi a partida entre Nottingham Forest e Porto?

O roteiro da partida começou a ser escrito logo aos 5 minutos. Em uma entrada temerária, o zagueiro Bednarek acertou uma solada no joelho de Chris Wood. O árbitro não hesitou e aplicou o cartão vermelho direto, deixando o Porto com um a menos em praticamente todo o jogo.

A vantagem numérica virou vantagem no placar pouco tempo depois. Morgan Gibbs-White arriscou a finalização e contou com um desvio crucial na zaga portuguesa, que tirou qualquer chance de defesa do goleiro Diogo Costa.

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Aos 16 minutos, um balde de água fria: Chris Wood, atingido no lance da expulsão, não suportou as dores no joelho e pediu substituição. Para a sorte do Forest, o banco reservava Igor Jesus. O ex-botafoguense entrou com "sangue nos olhos" para manter sua fase iluminada, ele divide a artilharia da competição (7 gols) com o já eliminado atacante do Ludogorets.

Porto foi eliminado pelo Nottingham Forest na Europa League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Com o controle total, o Forest empilhou chances. Igor Jesus quase ampliou em uma cabeçada primorosa que passou perto do travessão. O zagueiro brasileiro Murillo também se aventurou no ataque e soltou uma bomba que assustou Diogo Costa, que apenas torceu para a bola sair. Do lado lusitano, o nigeriano Moffi era a única esperança, mas parou em uma saída arrojada e precisa do goleiro inglês.

No segundo tempo, o Porto, mesmo em desvantagem, tentou sair para o jogo, o que ofereceu contra-ataques letais aos donos da casa. O brasileiro William Gomes, ex-São Paulo, quase marcou um golaço ao carimbar a trave em um chute de rara felicidade.

Nos minutos finais, o drama aumentou. Alan Varela acertou o poste do Forest, naquele que foi o último suspiro dos Dragões. No contra-golpe imediato, Nicolás Domínguez quase fechou o caixão com um chute que passou raspando o gol. Ao apito final, a festa tomou conta do City Ground: o Nottingham Forest está entre os quatro melhores da Europa League.

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