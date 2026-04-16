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Brasileiro sai lesionado de partida na Europa League

Zagueiro brasileiro saiu lesionado aos 72 minutos

Igor Reis
Rio de Janeiro (RJ)
Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionados porLeonardo Damico,
Dia 16/04/2026
19:27
Murillo, zagueiro ex-Corinthians, é destaque do Nottingham Forest na Premier League (Foto: Reprodução)
imagem cameraMurillo em ação pelo Nottingham Forest (Foto: Reprodução)
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Em uma noite de atmosfera elétrica na Inglaterra, o Nottingham Forest venceu o Porto, do zagueiro Thiago Silva, por 1 a 0, garantindo a classificação para as semifinais da Europa League. Apesar da vitória o time inglês teve baixas importantes durante o confronto, uma delas o zagueiro brasileiro Murillo.

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O jogador brasileiro foi substituído aos 72 minutos após sentir uma lesão em um lance sozinho. Murillo até tentou continuar na partida, mas acabou saindo por precaução.

Além de Murillo, Hudson-Odoi e Chris Wood, também foram baixas do time inglês neste confronto, a gravidade das lesões ainda não foram confirmadas.

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Como foi a partida entre Nottingham Forest e Porto?

O roteiro da partida começou a ser escrito logo aos 5 minutos. Em uma entrada temerária, o zagueiro Bednarek acertou uma solada no joelho de Chris Wood. O árbitro não hesitou e aplicou o cartão vermelho direto, deixando o Porto com um a menos em praticamente todo o jogo.

A vantagem numérica virou vantagem no placar pouco tempo depois. Morgan Gibbs-White arriscou a finalização e contou com um desvio crucial na zaga portuguesa, que tirou qualquer chance de defesa do goleiro Diogo Costa.

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Aos 16 minutos, um balde de água fria: Chris Wood, atingido no lance da expulsão, não suportou as dores no joelho e pediu substituição. Para a sorte do Forest, o banco reservava Igor Jesus. O ex-botafoguense entrou com "sangue nos olhos" para manter sua fase iluminada, ele divide a artilharia da competição (7 gols) com o já eliminado atacante do Ludogorets.

Porto foi eliminado pelo Nottingham Forest na Europa League (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Porto foi eliminado pelo Nottingham Forest na Europa League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Com o controle total, o Forest empilhou chances. Igor Jesus quase ampliou em uma cabeçada primorosa que passou perto do travessão. O zagueiro brasileiro Murillo também se aventurou no ataque e soltou uma bomba que assustou Diogo Costa, que apenas torceu para a bola sair. Do lado lusitano, o nigeriano Moffi era a única esperança, mas parou em uma saída arrojada e precisa do goleiro inglês.

No segundo tempo, o Porto, mesmo em desvantagem, tentou sair para o jogo, o que ofereceu contra-ataques letais aos donos da casa. O brasileiro William Gomes, ex-São Paulo, quase marcou um golaço ao carimbar a trave em um chute de rara felicidade.

Nos minutos finais, o drama aumentou. Alan Varela acertou o poste do Forest, naquele que foi o último suspiro dos Dragões. No contra-golpe imediato, Nicolás Domínguez quase fechou o caixão com um chute que passou raspando o gol. Ao apito final, a festa tomou conta do City Ground: o Nottingham Forest está entre os quatro melhores da Europa League.

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