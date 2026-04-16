Após a eliminação para o Atlético de Madrid, nas quartas da Champions League, o Barcelona anunciou, nesta quinta-feira (16), que apresentou uma reclamação à Uefa. A manifestação do clube catalão é em relação ao desempenho da arbitragem durante o duelo contra o clube Colchonero.

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Já é a segunda queixa oficial feita pelo Barcelona enviado à entidade no intervalo de uma semana. O primeiro aconteceu após o primeiro duelo, que terminou em 2 a 0 para o Atlético. Na ocasião, o apelo foi feito em função da não marcação de um possível pênalti, quando o jogo ainda estava em 1 a 0 para a equipe visitante.

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Dessa vez o time da Catalunha, não se limitou a lances específicos, mas afirmou que o clube se sentiu prejudicado nas duas partidas da decisão.

— O clube considera que, nos dois jogos da eliminatória, várias decisões da arbitragem foram tomadas em desacordo com as Regras do Jogo, resultantes de uma aplicação incorreta do regulamento e da falta de intervenção adequada do sistema VAR em lances de clara relevância — afirmou o clube em nota.

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Além de reiterar o impacto, esportivo e financeiro que essa eliminação teve para a instituição:

— O acúmulo desses erros teve um impacto direto no andamento das partidas e no resultado final do confronto, causando prejuízos esportivos e financeiros significativos ao clube — reafirmou o Barcelona em nota.

Como foi o duelo entre Barcelona x Atlético de Madrid

Logo antes do primeiro minuto, Lamine Yamal criou uma grande oportunidade e bateu no cantinho para grande defesa de Musso. Porém, logo depois, em saída de bola do Atlético de Madrid, o jovem camisa 10 interceptou o passe de Clément Lenglet, recebeu livre de Ferran Torres e abriu o placar para o Barcelona.

Yamal comemorando o primeiro gol marcado no confronto entre Atlético e Barcelona, na Champions League (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Com o gol cedo, o jogo ficou mais preso no meio de campo, principalmente com a bola no pé do Barcelona. Do outro lado, o Atlético de Madrid apostava em transição rápida para furar a linha alta dos catalães, mas sem levar perigo. Aos 24 minutos, Dani Olmo conseguiu passar pela marcação do Atleti e encontrou Ferran Torres, que girou e bateu forte para superar Musso e abri 2 a 0 aos Culés.

No lance seguinte do gol, o Barcelona rapidamente roubou a bola e chegou ao ataque com Lamine Yamal, que cruzou de três dedos para Fermín López. O meia cabeceou e Musso fez grande defesa, mas o meia acertou com o rosto nas travas da chuteira do goleiro argentino e teve um corte na região do nariz e fez com que o jogo fosse paralisado para atendimento médico.

Após o retorno da partida, o Atlético de Madrid conseguiu escapar em velocidade após Griezmann encontrar Llorente em velocidade pelo lado direito. O lateral avançou no campo de ataque e cruzou rasteiro para Lookman, que completou o cruzamento de primeira e balançou as redes do Barcelona.

O Atlético de Madrid eliminou o Barcelona da Champions League (Foto: Javier SORIANO / AFP)

Até o final do primeiro tempo, o Barcelona foi superior, com chances perdidas por Ferran Torres e Dani Olmo, que pararam em Musso. O Atlético de Madrid se defendeu e seguiu em busca de atacar os visitantes nos contra-ataques.

No retorno do intervalo, o Barcelona seguiu cada vez mais no campo de ataque, com o Atlético de Madrid se fechando na defesa. Aos 12 minutos, Ferran Torres aproveitou bate-rebate na área do Atleti e marcou o terceiro gol do Barça. Porém, após revisão do VAR, o gol foi anulado.

O Atlético de Madrid foi equilibrando as ações e chegando mais ao ataque com triangulações rápidas. Em uma dessas, aos 34 minutos, Alexander Sorloth saiu em velocidade e foi derrubado por Eric García fora da área. Após dar apenas o cartão amarelo ao zagueiro espanhol, o árbitro Clement Turpin foi revisar o lance no monitor do VAR e decidiu por expulsar o jogador do Barcelona.

Com um a mais, o Atlético de Madrid conseguiu segurar a pressão do Barcelona e garantiu a classificação às semifinais da Champions League pela sétima vez em sua história, sendo a quarta sob o comando de Diego Simeone. Do outro lado, o Barcelona passa mais uma vez em branco na competição, com o último título sendo conquistado em 2015.

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