Apalpada em jogo da La Liga vira assunto: relembre casos inusitados no futebol

O jogo entre Getafe e Atlético de Madrid, neste sábado, pela La Liga, teve de tudo — menos discrição. Em um lance no mínimo inusitado, o zagueiro Abdel Abqar resolveu "marcar perto demais" o atacante Alexander Sørloth e acabou apalpando as partes íntimas do norueguês. O árbitro não achou graça na ousadia e mostrou cartão vermelho direto (após análise do VAR). Expulsão por excesso de intimidade: definitivamente não é algo que se vê todo dia no futebol.

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Apesar do episódio curioso na Espanha, situações parecidas de apalpadas já renderam histórias no futebol. No Brasil, por exemplo, Carlos Tévez, então do Corinthians, protagonizou um momento constrangedor ao dar uma apalpada no goleiro Fábio Costa, do Santos, durante uma discussão em campo. Em outra ocasião, Carlos Alberto, quando defendia o Botafogo, também apelou para o expediente contra o zagueiro Réver, então no Grêmio.

Casos assim não são exclusividade do futebol sul-americano. O alemão Jürgen Kohler já foi flagrado em situação semelhante com Thomas Dooley, dos Estados Unidos. No Brasil, o volante Nelson também acabou apelando contra Luiz Fernando, do Cruzeiro. Já na Europa, um dos episódios mais famosos envolve Míchel, do Real Madrid, que virou meme eterno ao repetir o gesto com Carlos Valderrama (veja no post abaixo).

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Nem seleções escaparam da "tática". Na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil, o lateral Santiago Arias, da Colombia, acabou sendo flagrado em um lance semelhante com o compatriota James Rodríguez durante a comemoração de um gol. Pelo visto, em alguns momentos do futebol, a marcação deixa de ser apenas cerrada e vira… constrangimento total.

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