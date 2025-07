Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! atualiza a terça-feira (8) de negociações do principal palco do mercado da bola.

Reinildo ✅ Sunderland 🔴

O Sunderland anunciou a contratação do lateral-esquerdo Reinildo Mandava, ex-Atlético de Madrid, com contrato válido por duas temporadas. O moçambicano de 30 anos chega após acumular 99 jogos pelo clube espanhol, incluindo participação na última edição da Champions League e no Mundial de Clubes.

Thiago Almada ⌛Benfica 🤔

Segundo Gianluca Di Marzio, a Eagle Football Holdings, de John Textor, recusou uma proposta na casa dos 35 milhões de euros (cerca de 224 milhões de reais, na cotação atual) do Benfica por Thiago Almada, ex-jogador do Botafogo. O clube português ainda não desistiu e pode aumentar a oferta para contar com o jogador argentino na próxima temporada.

Apesar da primeira recusa, as partes estão confiantes para um acerto nos próximos dias. Isso porque, de acordo com o jornalista italiano, o Benfica pretende aumentar a proposta até chegar no valor de 40 milhões de euros, pedido inicialmente por Textor.

Thiago Almada comemora em Uruguai x Argentina. (foto: Eitan ABRAMOVICH / AFP)

Di Maria ❤️ Rosario Central 🔵🟡

Uma das mais simbólicas movimentações do mercado da bola no cenário atual são os retornos dos craques do futebol mundial aos clubes de origem. Foi a vez de Ángel Di María concretizar o sonho na segunda-feira (7) e voltar a vestir a camisa do Rosario Central.

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

