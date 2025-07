Uma das mais simbólicas movimentações do mercado da bola no cenário atual são os retornos dos craques do futebol mundial aos clubes de origem. Foi a vez de Ángel Di María concretizar o sonho na segunda-feira (7) e voltar a vestir a camisa do Rosario Central.

Na apresentação, Di María foi às lágrimas. O momento aconteceu após o clube exibir um vídeo em homenagem ao histórico atleta, que relembrava as andanças de bicicleta da criança Ángel pela cidade de Rosario. Bem como suas idas ao Gigante de Arroyito, estádio do Rosario Central. Confira:

— Muito obrigado por estarem aqui. É algo muito lindo, algo que eu sonhava fazia bastante tempo. Lamentavelmente quis antes e não se pôde, mas isso já passou, hoje estou aqui. Estou feliz com a minha família, era o que eu desejava: jogar outra vez no Central. Estar outra vez no Gigante (de Arroyito, estádio do Rosario Central) — disse o jogador, em tom emotivo.

Ángel Di María: ícone do futebol mundial ⚽

Aos 37 anos, Di María passou os anos de 1992 a 2007 na maior entidade esportiva da sua cidade natal. Subiu aos profissionais em 2005, e passou por duas temporadas: 39 jogos, seis gols, duas assistências e muito amor destinado ao clube do coração.

Um dos maiores destaques do futebol argentino chegou ao Velho Continente para atuar no Benfica em 2007, e vivenciou três anos em Portugal na sua primeira passagem. Em seu caminho, colecionou mantos pesados: Real Madrid, Manchester United, PSG e Juventus, além de conquistas recentes com a seleção albiceleste (Copas América de 2021 e 2024 e a Copa do Mundo de 2022). A última dança europeia foi o fado, em retorno aos Encarnados. A partir do segundo semestre, ele faz o mesmo movimento, em retorno ao clube que o revelou aos olhos do mundo.

