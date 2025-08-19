Torcida do Santos manda recado a Neymar em invasão, e atacante responde
Elenco do Peixe viveu clima quente após ser goleado pelo Vasco
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante Neymar conversou com membros da torcida organizada do Santos que invadiram o CT Rei Pelé nesta terça-feira (19), durante uma ação da equipe. O grupo chegou ao local com rojões e gritos contra a diretoria e o elenco.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Na entrada do Centro de Treinamento, o líder do grupo tomou a palavra e fez duras declarações.
— Morumbi com 55 mil pessoa, estão de brincadeira com a nossa cara. Isso que está acontecendo, é pouco. Tinham que tomar tapa na cara de mão aberta. Essa é a realidade — disse.
Em outro momento, o torcedor afirmou que as coisas “não estavam adiantando”. Neymar, então, afirmou que "estão tentando mudar as coisas".
Por fim, o torcedor mandou um recado direto ao atacante Neymar, que causou polêmicas após chorar na derrota para o Vasco.
— Você é a estrela desse time. É um dos maiores jogadores do planeta. Se você chorar, imagina o resto... — disse.
Temendo manifestações mais intensas, a diretoria do Santos havia reforçado a segurança no centro de treinamento, mas mesmo assim os torcedores conseguiram se aproximar da área onde os jogadores estacionam os veículos. Durante a invasão, cânticos de protesto contra o elenco e a gestão do clube foram entoados.
“Joga vagabundo, respeita o Santos, o maior time do mundo!”
“Elenco de finados”
"Vergonha, time sem vergonha"
Reapresentação do Santos
A atividade do Santos estava marcada para 14h30 desta terça-feira (19). Essa, inclusive, é o primeiro trabalho já sem o comando de Cleber Xavier, demitido após o duro golpe sofrido diante do Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro.
Ainda sem técnico, Matheus Bachi vai comandar as atividades do Santos. Mantido como auxiliar mesmo após a demissão de Cleber Xavier, ele será responsável, ao menos neste primeiro momento, por definir a equipe que entrará em campo.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias