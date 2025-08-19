O atacante Neymar conversou com membros da torcida organizada do Santos que invadiram o CT Rei Pelé nesta terça-feira (19), durante uma ação da equipe. O grupo chegou ao local com rojões e gritos contra a diretoria e o elenco.

Na entrada do Centro de Treinamento, o líder do grupo tomou a palavra e fez duras declarações.

— Morumbi com 55 mil pessoa, estão de brincadeira com a nossa cara. Isso que está acontecendo, é pouco. Tinham que tomar tapa na cara de mão aberta. Essa é a realidade — disse.

Em outro momento, o torcedor afirmou que as coisas “não estavam adiantando”. Neymar, então, afirmou que "estão tentando mudar as coisas".

Por fim, o torcedor mandou um recado direto ao atacante Neymar, que causou polêmicas após chorar na derrota para o Vasco.

— Você é a estrela desse time. É um dos maiores jogadores do planeta. Se você chorar, imagina o resto... — disse.

Temendo manifestações mais intensas, a diretoria do Santos havia reforçado a segurança no centro de treinamento, mas mesmo assim os torcedores conseguiram se aproximar da área onde os jogadores estacionam os veículos. Durante a invasão, cânticos de protesto contra o elenco e a gestão do clube foram entoados.

“Joga vagabundo, respeita o Santos, o maior time do mundo!”

“Elenco de finados”

"Vergonha, time sem vergonha"

Reapresentação do Santos

A atividade do Santos estava marcada para 14h30 desta terça-feira (19). Essa, inclusive, é o primeiro trabalho já sem o comando de Cleber Xavier, demitido após o duro golpe sofrido diante do Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro.

Ainda sem técnico, Matheus Bachi vai comandar as atividades do Santos. Mantido como auxiliar mesmo após a demissão de Cleber Xavier, ele será responsável, ao menos neste primeiro momento, por definir a equipe que entrará em campo.