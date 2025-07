Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! atualiza a segunda-feira (7) de negociações do principal palco do mercado da bola.

Theo Hernández deixa o Milan 🛫

O lateral-esquerdo Theo Hernández está de saída do Milan para o Al Hilal, com o tradicional "here we go!" de Fabrizio Romano. O acordo está sendo finalizado após um pacto verbal feito há duas semanas.

O Milan receberá 25 milhões de euros (cerca de R$159 milhões) pela transferência de Theo. O jogador assinará seu contrato com o clube árabe nos próximos dias, tornando-se o novo lateral-esquerdo para Simone Inzaghi.

Barcelona vai novamente atrás de Luiz Diaz 🔙

Os planos do Barcelona permanecem inalterados: o clube catalão pretende fazer uma nova abordagem por Luis Díaz em breve.

O atacante, que está aberto à mudança para o Camp Nou, é o principal alvo do Barça para a posição de ponta. No entanto, o clube está ciente das negociações difíceis que terá pela frente com o seu atual clube, após ter duas propostas já rejeitadas

Mercado da Bola: o atacante Luis Diaz é o principal alvo do Barcelona para a janela (Foto: Juan BARRETO/AFP)

Messi na Arábia Saudita? 🤔

O Al-Ahli, da Arábia Saudita, iniciou negociações para contratar Lionel Messi, de acordo com o jornal "L'Equipe". O contrato do craque argentino com o Inter Miami se encerra em dezembro de 2025, e o clube saudita estaria determinado a fazer "o que for preciso" para assegurar o acerto.

As negociações entre Al-Ahli e Messi já duram semanas, sendo esta a segunda tentativa dos dirigentes sauditas. Em 2023, após a saída de Messi do PSG, o governo da Arábia Saudita tentou levá-lo para o país, mas o atacante optou pelo Inter Miami.

Mercado da Bola: Lionel Messi é especulado no Al-Ahli (Foto: Chandan Khanna/AFP)

Napoli contrata estrela da Holanda 🔵⚪

O atacante holandês Noa Lang está a caminho do Napoli, com o tradicional "here we go!" confirmando o acerto. PSV e Napoli já trocaram os documentos para a transferência do jogador para o clube italiano.

O acordo foi fechado por um valor total de 28 milhões de euros (cerca de R$207 milhões), incluindo uma cláusula de futura venda. Lang assinará um contrato de longo prazo, com salário de 2,8 milhões de euros líquidos por temporada.

United segue na busca por Mbeumo 🔴⚪

O Manchester United mantém seu foco absoluto na contratação de Bryan Mbeumo, e as conversas com o Brentford devem continuar esta semana.

Embora não tenha havido um acordo na semana passada, o Manchester United segue trabalhando na negociação. Segundo Fabrizio Romano, Mbeumo também continua dando prioridade à mudança para o United. A negociação está em andamento.

Martinelli e Al-Nassr❌

Contrariando os rumores, as informações sobre uma possível negociação entre Gabriel Martinelli e o Al Nassr não são precisas, segundo Fabrizio Romano.

O jornalista afirma que não há conversas em andamento com o clube da Saudi Pro League, já que o Al Nassr está focado em outros alvos para a posição de ponta.

Mercado da Bola: Gabriel Martinelli foi ligado ao Al-Nassr da Arábia Saudita (Foto: Glyn Kirk/AFP)

De Paul com Messi no Inter Miami? 🤔

O Inter Miami iniciou conversas com o Atlético de Madrid para a contratação do meio-campista Rodrigo De Paul, conforme informações de Fabrizio Romano. O clube americano busca manter suas ambições elevadas após o Mundial de Clubes, e o campeão mundial argentino é visto como o principal alvo para reforçar a equipe.

Segundo Romano, Rodrigo De Paul está aberto à mudança para o Inter Miami, e as negociações entre os clubes já estão em andamento. Essa possível chegada fortaleceria ainda mais o elenco do Inter Miami, que já conta com estrelas como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba, criando uma equipe com forte presença de jogadores que brilharam no futebol europeu.

Jhon Durán no Fenerbahce 🟡⚪

O atacante Jhon Durán, ex-Aston Villa, concluiu sua mudança por empréstimo para o Fenerbahçe. A transferência ocorre menos de seis meses após sua contratação pelo Al Nassr.

O jogador de 23 anos deixou o Villa em janeiro, em um negócio avaliado em cerca de £66 milhões, e agora se junta à equipe de José Mourinho em um acordo temporário. Durán marcou 12 gols em 18 jogos pelo Al Nassr.

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️Janela do meio do ano: quando abre e fecha nas principais ligas da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

