O atacante Nico Williams, do Athletic Bilbao, tomou nesta sexta-feira (4), uma decisão sobre sua carreira. O jogador de 22 anos, que despertava interesse de Barcelona e Bayern de Munique na atual janela de transferências, renovou contrato com o clube basco até 2035, incluindo uma cláusula de rescisão de 90 milhões de euros, equivalente a R$ 572,8 milhões. A oficialização da renovação encerra as especulações sobre a possível saída do atleta, que defende também a seleção da Espanha.

O Barcelona pretendia pagar a multa rescisória ainda nesta semana, enquanto o Bayern de Munique chegou a aumentar sua proposta salarial para tentar superar a concorrência do clube catalão. Apesar do forte interesse, o jogador optou por permanecer no Athletic.

Nico Williams seguiu os passos do irmão mais velho

Revelado nas categorias de base do clube basco, Nico Williams seguiu os passos do irmão mais velho, Iñaki, ao renovar seu vínculo por dez anos. O atacante é considerado uma das principais promessas do futebol espanhol atualmente.

De acordo com o jornal "Marca", da Espanha, a cláusula de rescisão do contrato anterior era de 58 milhões de euros (aproximadamente R$ 369,1 milhões). O valor agora subiu para 90 milhões de euros.

Em sua trajetória pelo Athletic Bilbao, o atacante soma 162 partidas disputadas. Nestes jogos, marcou 31 gols e distribuiu 30 assistências. Pela seleção espanhola, Williams participou de 28 jogos e balançou as redes em seis oportunidades.

O clube não divulgou detalhes sobre os valores salariais do novo contrato do jogador.

— Na hora de tomar decisões, para mim, o que mais pesa é o coração. Estou onde quero estar, com a minha família, esta é a minha casa. Força, Athletic — declarou Williams sobre sua decisão de permanecer no Athletic Bilbao.

