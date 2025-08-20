Al-Nassr investe pesado no mercado após chegada de Cristiano Ronaldo; veja valores

Principal estrela do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo desembarcou na liga saudita com status de maior jogador da competição e mostrou ao longo dos dois anos que atua no país que tem uma capacidade de influência grande em sua equipe. Nesta janela de transferências, o astro português foi ainda mais decisivo para tomadas de decisão do time dentro e fora dos gramados, intermediando negociações com executivos de futebol e segue atraindo novos companheiros de time.

A própria chegada de Jorge Jesus, treinador português, contou com a participação de Cristiano Ronaldo. Sergio Coutinho, agente de jogadores e que assumiu o cargo de diretor esportivo do Al-Nassr, também foi à Arábia Saudita por uma boa relação com o atacante, fato que também ajudou o clube a ser mais certeiro no mercado de transferências. Até agora, foram pouco mais de 55 milhões de euros investidos em três atletas, além outros dois que chegaram de custo zero.

O maior gasto foi o conterrâneo português João Félix. O atacante com passagens por Benfica, Atlético de Madrid, Barcelona, Chelsea e Milan chegou à liga saudita por 30 milhões de euros, pouco mais de R$ 351 milhões na cotação atual.

O setor ofensivo também ganhou o reforço de Kingsley Coman, que atuou por PSG, Juventus e Bayern de Muique, sua última equipe e onde chegou a conquistar uma Liga dos Campeões com gol na final. O francês chegou por 25 milhões de euros, o que corresponde a quase R$ 160 milhões.

Ainda na Europa, o Al-Nassr investiu no mercado no experiente zagueiro Iñigo Martínez, de 34 anos, que saiu do Barcelona. O jogador, apesar da idade, atuou na temporada passada como titular e foi peça importante no elenco de Hansi Flick, que chegou em semifinal de Liga dos Campeões e foi campeão da La Liga e Copa do Rei. Em fim de contrato, chegou a custo zero no time saudita.

Outras contratações de peso

Entretanto, o peso de Cristiano Ronaldo não influencia apenas nesta temporada. Desde que chegou ao Al-Nassr, o português se tornou um ponto atrativo para a equipe buscar outros jogadores importantes. Alguns dos exemplos de transferências chamativas foram Sadio Mané, que deixou o Liverpool rumo a Arábia Saudita, Brozovic, ex-Inter de Milão, Laporte, que saiu do Manchester City, e até o goleiro Bento, que foi contratado junto ao Athletico-PR.

O Al-Nassr já tem ao seu favor a capacidade de oferecer altos salários ao jogadores que desembarcam na liga saudita, o que se torna um diferencial para que o atleta troque um mercado tradicional, como o europeu, por um campeonato ainda em desenvolvimento. Porém, o "fator CR7" também pode ser visto como um diferencial.

Jogar ao lado de um jogador do tamanho Cristiano Ronaldo é o sonho de muitos atletas e atrai não só nomes consolidados, mas também jovens jogadores que estão no começo de carreira. Ângelo, que foi da base do Santos, foi contratado pelo Chelsea quando deixou o Peixe, mas a pouca minutagem na Inglaterra deu brecha para uma negociação. Jogar ao lado do atacante português foi mais um diferencial - além do financeiro - para o atleta de 20 anos atuar na Arábia Saudita.

Outro jovem que teve investimento pesado foi o colombiano Jhon Durán. O colombiano de 21 anos chegou na temporada passada por 77 milhões de euros, a contratação mais cara da história do clube, junto ao Aston Villa, da Premier League. Na atual temporada ele foi emprestado ao Fernerbahce, da Turquia.

Contratações do Al-Nassr nesta temporada

João Félix (Chelsea) - 30 milhões de euros

Kingsley Coman (Bayern de Munique) - 25 milhões de euros

Abdulmalik Al-Jaber (Zeljeznicar-BOS) - 1,8 milhão de euros

Iñigo Martínez (Barcelona) - custo zero

Nader Al-Sharari (Al-Shabab-ARA) - custo zero

As dez contratações mais caras do Al-Nassr na história

Jhon Durán (Aston Villa) - 77 milhões de euros

Otávio (Porto) - 60 milhões de euros

Mohamed Simakan (Leipzig) - 35 milhões de euros

Sadio Mané (Bayern de Munique) - 30 milhões de euros

João Félix (Chelsea) - 30 milhões de euros

Aymeric Laporte (Manchester City) - 27,5 milhões de euros

Seko Fofana (Lens-FRA) - 25 milhões de euros

Kingsley Coman (Bayern de Munique) - 25 milhões de euros

Ângelo (Chelsea) - 23 milhões de euros

Bento (Athletico-PR) - 18 milhões de euros

Lançamento do novo uniforme

Nesta semana, Cristiano Ronaldo também protagonizou a campanha de lançamento do novo uniforme do Al-Nassr. O astro português foi o principal nome na divulgação das imagens da camisa lançada pela Adidas, mas jogadores como João Félix, recém contratado, Sadio Mané, atacante ex-Liverpool, e o brasileiro Ângelo, ex-atacante do Santos.

No novo uniforme, o amarelo segue como principal cor, mas os detalhes em azul aparecem em tom mais escuro em comparação à última temporada. O tecido conta com um detalhe de estampa discreta que faz homenagem ao sol e às dunas de Riade, capital da Arábia Saudita e cidade natal do Al-Nassr.

A camisa também é a primeira com o novo escudo do clube. Em 2025, o clube saudita comemora 70 anos de fundação, o que fez a equipe a apresentar um novo escudo, que sofreu pequenas alterações, como o fim da coroa no topo e o tom mais escuro de azul - que já é visto na nova camisa principal.