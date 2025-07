Destaque do Real Madrid no Mundial tem acordo com clube espanhol

Brilhando no Mundial de Clubes pelo Real Madrid, Gonzalo García se tornou uma das peças-chave do time na competição. O jovem atacante passou a ocupar o posto que o clube buscava no mercado, mas essa ascensão rápida não era esperada antes do torneio. Segundo o presidente do Getafe, Ángel Torres, existe um acordo com o Real para a possível contratação do jogador.

A possível saída de Gonzalo García animaria Endrick, que viu sua posição na hierarquia do ataque do Real Madrid mudar drasticamente. Com atuações de destaque no Mundial, o espanhol ganhou espaço e prestígio. No entanto, Ángel Torres revelou que, antes do torneio, havia um compromisso com o Real Madrid caso Gonzalo não permanecesse no elenco principal.

- Gonzalo e eu temos um acordo. Havia um compromisso de que, enquanto ele não ficasse no Real Madrid, ele poderia vir. Este é um acordo que foi feito há um mês e meio com o clube e o agente, mas, dada a condição do garoto... tenho esperança; se o Gonzalo vier, seria uma grande ajuda - afirmou.

Gonzalo García comemora gol pelo Real Madrid no Mundial de Clubes (Foto: Charly Triballeau/AFP)

Além do atacante, o Getafe também demonstrou interesse em outra joia provinda da base do Real Madrid. Trata-se de Víctor Muñoz, que também está no Mundial de Clubes, mas não tem tido o mesmo destaque de Gonzalo García.

- Temos Víctor Muñoz na mira, mas ele está no Mundial. E outro que jogou pelo Real Valladolid no ano passado - completou o executivo.

Endrick observa a ascensão de Gonzalo García no Real Madrid

A boa fase de Gonzalo García pode representar um dilema para Endrick. Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o Real Madrid cogita emprestar o brasileiro na próxima temporada, especialmente após a ótima impressão deixada por Gonzalo no Mundial.

Endrick está fora da competição por conta de uma lesão na coxa, mas se juntou à delegação nos Estados Unidos para seguir com o tratamento. Enquanto isso, vê Gonzalo aproveitar as chances dadas por Xabi Alonso e até, segundo a imprensa espanhola, “superar Mbappé” em destaque no torneio.

A tendência é que Gonzalo seja mantido como o “atacante tipo Joselu” para a temporada 2025/26: eficiente, de baixo custo e disposto a aceitar um papel secundário. Com isso, Endrick, que era visto como suplente natural de Mbappé, pode se tornar a terceira opção no ataque merengue.

