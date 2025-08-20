menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Astro do Real Madrid também fica de fora de lista de Ancelotti, segundo jornal espanhol

Jogador irá ficar na Espanha para se recuperar

Real Madrid comemora gol diante do Borussia pelo Mundial (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
imagem cameraReal Madrid comemora gol diante do Borussia pelo Mundial (Foto: ANGELA WEISS / AFP)
6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcio Dolzan,
Dia 20/08/2025
13:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após cortar Vini Jr da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti também pode riscar outro astro do Real Madrid da pré-lista de jogadores. Trata-se de Éder Militão, zagueiro merengue que, segundo o "Diario AS", deve ficar de fora para se recuperar em Valdebebas e não forçar seu físico após passar por duas lesões graves.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Militão tem passado por provações em sua carreira no futebol: nas últimas duas temporadas, o jogador sofreu duas lesões no ligamento cruzado anterior (LCA), uma das piores que um atleta pode enfrentar. Ciente disso, o Real Madrid tem sido cauteloso com o zagueiro, e Ancelotti parece ter assinado embaixo. Segundo o AS, da Espanha, o treinador italiano não deve convocar o brasileiro para que ele não seja sobrecarregado com tempo de jogo.

continua após a publicidade
Militão em chegada do Real Madrid para enfrentar o Dortmund, no Mundial
Militão em chegada do Real Madrid para enfrentar o Dortmund, no Mundial (Foto: Francois Nel/AFP)

➡️Brasileiro deixa a Premier League sem entrar em campo; entenda

Apesar de já ter retornado em definitivo aos gramados, o Real Madrid e Ancelotti pregam calma com o esforço de Éder Militão. Assim, o jogador ficará de fora da partida contra o Chile, no Maracanã, e contra a Bolívia, na altitude de El Alto. O zagueiro também ficou ausente das primeiras convocações de Ancelotti, em junho, quando o Brasil enfrentou Equador e Paraguai.

Vini Jr também não será convocado por Ancelotti para a Seleção

Carlo Ancelotti descartou Vini Jr da pré-lista de convocados da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O atleta não poderia enfrentar La Roja por conta de uma suspensão.

continua após a publicidade

➡️ Com brasileiro, seleção da Premier League é anunciada por jogadores; veja
➡️Real Madrid recebe boa notícia em relação a brasileiro após vitória

Além disso, Ancelotti tem como estratégia preservar Vini Jr no confronto que será disputado na altitude boliviana, já que a Seleção Brasileira está classificada para a Copa do Mundo. Com isso, o treinador terá a oportunidade de testar outras peças no elenco.

Nos dois jogos sob comando da Seleção Brasileira, Ancelotti tinha em Vini Jr uma peça-chave na engrenagem da equipe. O atacante foi o autor do gol da vitória e da classificação ao Mundial sobre o Paraguai.

Fora da lista da Seleção, Vini Jr pode voltar a vestir a Amarelinha em amistosos que serão realizados em outubro e novembro. No entanto, a CBF ainda não definiu os adversários que enfrentarão o time de Ancelotti no fim do ano.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias