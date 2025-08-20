Após cortar Vini Jr da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti também pode riscar outro astro do Real Madrid da pré-lista de jogadores. Trata-se de Éder Militão, zagueiro merengue que, segundo o "Diario AS", deve ficar de fora para se recuperar em Valdebebas e não forçar seu físico após passar por duas lesões graves.

Militão tem passado por provações em sua carreira no futebol: nas últimas duas temporadas, o jogador sofreu duas lesões no ligamento cruzado anterior (LCA), uma das piores que um atleta pode enfrentar. Ciente disso, o Real Madrid tem sido cauteloso com o zagueiro, e Ancelotti parece ter assinado embaixo. Segundo o AS, da Espanha, o treinador italiano não deve convocar o brasileiro para que ele não seja sobrecarregado com tempo de jogo.

Militão em chegada do Real Madrid para enfrentar o Dortmund, no Mundial (Foto: Francois Nel/AFP)

Apesar de já ter retornado em definitivo aos gramados, o Real Madrid e Ancelotti pregam calma com o esforço de Éder Militão. Assim, o jogador ficará de fora da partida contra o Chile, no Maracanã, e contra a Bolívia, na altitude de El Alto. O zagueiro também ficou ausente das primeiras convocações de Ancelotti, em junho, quando o Brasil enfrentou Equador e Paraguai.

Vini Jr também não será convocado por Ancelotti para a Seleção

Carlo Ancelotti descartou Vini Jr da pré-lista de convocados da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O atleta não poderia enfrentar La Roja por conta de uma suspensão.

Além disso, Ancelotti tem como estratégia preservar Vini Jr no confronto que será disputado na altitude boliviana, já que a Seleção Brasileira está classificada para a Copa do Mundo. Com isso, o treinador terá a oportunidade de testar outras peças no elenco.

Nos dois jogos sob comando da Seleção Brasileira, Ancelotti tinha em Vini Jr uma peça-chave na engrenagem da equipe. O atacante foi o autor do gol da vitória e da classificação ao Mundial sobre o Paraguai.

Fora da lista da Seleção, Vini Jr pode voltar a vestir a Amarelinha em amistosos que serão realizados em outubro e novembro. No entanto, a CBF ainda não definiu os adversários que enfrentarão o time de Ancelotti no fim do ano.

