imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Brasileiro deixa a Premier League sem entrar em campo; entenda

Atleta foi comprado junto ao São Paulo, mas fez aparições apenas em jogos da categoria sub-21

Luizão - West Ham
imagem cameraLuizão em atividade pelo West Ham (Foto: Reprodução)
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/08/2025
13:17
  • Matéria
  • Mais Notícias

Luizão, zagueiro do West Ham, deve deixar o ambiente de Premier League. O clube confirmou, nesta quarta-feira (20), que o atleta negociou e acertou uma rescisão amigável para encerrar sua passagem em Londres.

➡️ Com brasileiro, seleção da Premier League é anunciada por jogadores; veja

Curiosamente, o brasileiro nem sequer fez sua estreia pelos profissionais dos Hammers. Comprado junto ao São Paulo em janeiro de 2023, o defensor apenas atuou em jogos da equipe sub-21, além de uma experiência de empréstimo ao Pogon Szczecin, da Polônia, mas não teve oportunidades com o time principal.

"O West Ham United pode confirmar que o zagueiro brasileiro Luizão deixou o clube por consentimento mútuo. O jogador de 23 anos chegou aos Hammers vindo do São Paulo em janeiro de 2023 e fez mais de 60 jogos pelo Sub-21, marcando seis gols, durante duas temporadas e meia com o time de desenvolvimento. Agradecemos a Luizão por seu comprometimento durante sua passagem pelo Claret and Blue e lhe desejamos muito sucesso no futuro."

Segundo apuração do Lance!, dois clubes de fora da Inglaterra manifestaram interesse no jogador. O Khorfakkan, dos Emirados Árabes, e o Sabah, do Azerbaijão, fizeram aproximações e aguardam uma resposta para conhecer o desfecho de uma arrastada novela, já que Luizão havia solicitado o andamento das negociações e recebeu negativa por parte dos britânicos durante algumas semanas.

🔰 Da Premier League para o Brasil: Luizão foi ventilado em clube da Série A

O nome do brasileiro também esteve ligado ao Fortaleza nas últimas semanas. Luizão chegou a ser o plano A da diretoria do Leão do Pici para reforçar o sistema defensivo, mas a negativa dos Hammers e o bom momento de Gastón Ávila, que ganhou espaço com a chegada do comandante Renato Paiva, esfriaram as negociações.

O zagueiro foi revelado pelas categorias de base do São Paulo e fez sua estreia em maio de 2022, diante do Everton (CHI), pela Copa Sul-Americana. No ano seguinte, chegou aos Hammers, se juntando à equipe sub-21, mas não chegou a estrear pelos profissionais do clube até o momento.

West Ham - Luizão
Luizão comemora contratação pelo West Ham, da Premier League (Foto: Reprodução)

  • Matéria
  • Mais Notícias