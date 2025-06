O Real Madrid volta a atacar o mercado e enxergar nova oportunidade na Premier League. Depois das chegadas de Huijsen, do Bournemouth, e Alexander-Arnold, do Liverpool, a bola da vez é outro defensor dos Reds: Ibrahima Konaté.

Segundo o jornal espanhol "Marca", a diretoria está de olho na situação contratual do zagueiro. O vínculo com o time de Merseyside expira ao final do primeiro semestre de 2026, o que implica em uma possibilidade de assinatura de pré-contrato na janela do inverno europeu.

O valor de mercado de Konaté é de cerca de 60 milhões de euros (R$ 383 milhões na cotação atual). Uma compra para o mercado pós-Mundial de Clubes parece inviável, já que o presidente Florentino Pérez deve dar sequência à estratégia de abordar os atletas após o fim dos respectivos vínculos.

O plano do mandatário, inclusive, tem dado certo. Mbappé, cercado durante quase todo seu tempo de PSG, chegou a renovar pela primeira vez em 2022, mas no ano passado, escolheu mudar a rota e aceitar o desafio na capital espanhola. Arnold, por sua vez, foi na contramão de outros astros do Liverpool, como Van Dijk e Salah, e viu o contrato expirar, indo quase de graça para o Real. O "quase" se deve à multa de apenas 10 milhões de euros, paga pelos Merengues para ter o lateral-direito um mês antes, a fim de inscrevê-lo no Mundial.

Os procedimentos utilizados por Florentino são alvo de preocupação de outras diretorias dos grandes centros europeus. O sentimento é basicamente consensual: quando o Madrid manifesta interesse em um atleta, é difícil segurá-lo.

Konaté chegou ao Liverpool em 2021, comprado junto ao RB Leipzig por dois terços de seu valor de mercado atual. Rapidamente, o francês resolveu os problemas defensivos de Jürgen Klopp, e se manteve como peça pilar no esquema do novo técnico, Arne Slot, participando ativamente da conquista da Premier League de 2024/25.

🔢 Números de Ibrahima Konaté, alvo do Real Madrid, pelo Liverpool em 2024/25

⚽ 42 jogos

⌛ 3.372 minutos em campo

🥅 2 gols

📤 2 assistências

✅ 29 vitórias

🟰 7 empates

❌ 6 derrotas

