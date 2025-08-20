Real Madrid recebe boa notícia em relação a brasileiro após vitória

Xabi Alonso, técnico do Real Madrid, tem boas razões para estar feliz nesta quarta-feira (20). Depois de vencer seu primeiro jogo como comandante do clube no Santiago Bernabéu, o basco pôde contar com o retorno de Endrick aos treinamentos com bola.

O clube divulgou imagens da atividade realizada após o triunfo por 1 a 0 sobre o Osasuna, no Santiago Bernabéu, pela primeira rodada de La Liga 2025/26, com gol de Mbappé. Em uma das imagens, o brasileiro aparece correndo no centro de treinamento de Valdebebas, indicando evolução em seu estado.

No compromisso merengue, Endrick esteve ausente da lista de relacionados e acompanhou o duelo das tribunas do Bernabéu, ao lado de sua esposa, Gabriely Miranda. O motivo da ausência se deve à contusão sofrida no final da última temporada, que o tirou do Mundial de Clubes e se agravou nas últimas semanas.

A previsão disponibilizada pelo departamento médico blanco era de um retorno em setembro, e deve se confirmar. Os próximos dias devem ser de recondicionamento físico, e então, a joia revelada pelo Palmeiras ficará à disposição para Alonso.

Endrick em atividade pelo Real Madrid (Foto: Reprodução)

🔰 Endrick volta, mas Real Madrid segue com baixa nos treinos

Outro nome que também se encontra em um profundo período de recuperação é Jude Bellingham. O meio-campista passou por uma cirurgia no ombro após o Mundial, a fim de reparar uma contusão sofrida no final de 2023 e que o assombrou por exatamente uma centena de compromissos até o final do torneio nos Estados Unidos.

A contusão aconteceu em novembro de 2023, em um duelo com o Rayo Vallecano, válido pelo Campeonato Espanhol. Ao se abaixar para tentar um passe de peito, Bellingham acabou caindo errado e luxou o ombro. Porém, ao invés de passar pelo procedimento, escolheu se manter na ativa desde então, e fez 100 jogos sofrendo com a lesão, sendo 86 pelo Real e 14 pela seleção da Inglaterra.

