Ex-astro do PSG reconhece ‘desperdício’ de sua carreira no futebol; entenda

Julian Draxler destacou-se como um dos principais talentos do futebol mundial na década de 2020. O grande salto em sua carreira ocorreu em 2017, quando deixou o futebol alemão pela primeira vez para defender o PSG. Após altos e baixos, o meia-atacante encerrou seu ciclo na equipe francesa e transferiu-se para a Arábia Saudita, novo polo financeiro do futebol, em 2023.

Questionado sobre sua passagem em Paris e os rumos de sua carreira, Draxler comentou a respeito de um estereótipo recorrente que o acompanha: o de um talento promissor que não teria alcançado as expectativas projetadas no início de sua trajetória. Com serenidade, o meio-campista alemão reconheceu as leituras críticas.

— Sim, eu entendo. Se alguém me dissesse, quando comecei muito bem no PSG (em 2017), que eu estaria jogando no Catar aos 29 anos, eu não teria acreditado. Eu entendo quem diz: é uma pena, o Julian é um jogador talentoso e teve a oportunidade de mostrar mais durante a carreira. Mas, o mais importante é a minha vida e que eu esteja feliz com a minha família, não apenas com o futebol. E hoje, não consigo sonhar com nada melhor — disse o jogador, em entrevista excluisva ao jornal francês "Le Parisien".

— Eu amo Paris, sempre amei Paris, não é segredo! Mas, perto do fim, tivemos alguns problemas com uma tentativa de roubo que aconteceu pouco antes de eu assinar pelo Catar. Fiquei pensando nisso. Eu estava dizendo a mim mesmo que era muito cedo e esse evento aconteceu . Olhei para minha esposa e disse: Acho que temos que ir para o Catar — finalizou.

Carreira de Draxler ⚽

Draxler despontou como uma das maiores promessas do futebol alemão ao surgir no Schalke 04. Pelo clube de Gelsenkirchen, acumulou 30 gols e 29 assistências em 170 partidas. Em seguida, transferiu-se para o Wolfsburg, onde atuou em 45 jogos, marcou oito tentos e distribuiu 10 passes decisivos.

No PSG, entre 2017 e 2023, disputou 198 partidas, marcou 26 vezes e contribuiu com 40 assistências. Durante sua passagem, conquistou uma série de títulos nacionais, incluindo quatro edições da Ligue 1 (2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2021/22), quatro Copas da França (2016/17, 2017/18, 2019/20 e 2020/21), três Copas da Liga (2016/17, 2017/18 e 2019/20) e dois Troféus dos Campeões (2017 e 2020). Também integrou a equipe que foi vice-campeã da Champions League em 2019/20.

Na temporada 2022/23, teve uma breve passagem pelo Benfica, por empréstimo. Posteriormente, transferiu-se para o Al-Ahli, do Catar, onde atua desde 2023. Por lá, mantém bom desempenho, somando 29 jogos e 18 gols até o momento.

