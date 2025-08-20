O adversário do Flamengo deste fim de semana já está em território brasileiro. Trata-se do Barcelona, rival do Rubro-Negro na final do Intercontinental sub-20. A delegação catalã chegou ao Rio de Janeiro na noite de terça-feira (19), após deixar a Espanha na segunda (18), com escala em Paris.

A equipe está hospedada em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital fluminense, e usará o CT do Fluminense, Carlos Castilho, para se preparar para o duelo de sábado (23) no Maracanã. Durante a tarde desta quarta-feira (20), os jovens atletas participarão de um tour guiado por pontos turísticos da cidade, com destaque para as praias cariocas e o Cristo Redentor.

O time sub-20 é comandado por Juliano Belletti, ex-lateral do próprio Barcelona e da Seleção Brasileira. O brasileiro foi promovido ao cargo em maio deste ano, após conquistar a tríplice coroa com o time sub-19 — composto pela Uefa Youth League, a Copa do Rei e o Campeonato Espanhol da categoria. Na última segunda-feira, o treinador divulgou a lista dos 23 atletas convocados para a disputa da competição intercontinental.

O que é o Intercontinental? 🌎🏆

A final reúne os campeões dos dois principais torneios continentais de base do futebol mundial. O Barcelona garantiu sua vaga ao conquistar a Uefa Youth League 2024/25, enquanto o Flamengo chegou à decisão após vencer, pelo segundo ano consecutivo, a Libertadores Sub-20.

Atual detentor do título intercontinental, o clube carioca busca manter a honraria. Em 2024, os Garotos do Ninho superaram o Olympiacos, da Grécia, por 2 a 1, de virada, diante de mais de 30 mil torcedores no Maracanã. Na ocasião, Argyris Liatsikouras abriu o placar para os visitantes, mas Caio Garcia e Felipe Teresa marcaram para garantir a vitória rubro-negra no Templo do Futebol.

