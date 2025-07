Luis Díaz exige indenização para fechar com o Barcelona; veja

O Barcelona está no páreo para contratar o atacante Luis Díaz, do Liverpool, segundo o Diário AS. O colombiano se tornou o novo alvo do clube catalão após o insucesso da negociação por Nico Williams, que renovou com o Athletic Bilbao. Porém, o mesmo entrave para a transferência de Nico é a principal questão das tratativas com Díaz. O Barça lida com dificuldades referentes ao fairplay financeiro e isso traz riscos para a inscrição de jogadores em La Liga, o que origina condições extras na elaboração de contratos de novos reforços, incluindo uma indenização.

Alvo do Barcelona, Luis Díaz em Leicester x Liverpool (Foto: Darren Staples/AFP)

Diante disso, Luis Díaz estaria disposto a abrir mão de uma cláusula de rescisão. Entretanto, seus agentes pretendem incluir uma indenização no contrato caso o atacante não possa ser inscrito até 31 de agosto. Dessa forma, na pior das hipóteses, o colombiano não deixaria o Barcelona, mas o clube estaria obrigado a pagar uma "quantia considerável", como retrata o AS, para reparar os danos esportivos que Díaz teria por não atuar por, pelo menos, um semestre.

Concorrência por Luis Díaz

Além do Barcelona, o Bayern de Munique está interessado em Luis Díaz e mantém contato com staff do atleta, de acordo com o jornalista Florian Plettenberg. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, que controla Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli e Al-Ittihad, também vem sendo associado a possíveis negociações com o atacante colombiano. Entretanto, este movimento não seria o preferido de Díaz. Segundo o Diário AS, o montante exigido pelo Liverpool para vender Luis Díaz seria de 70 milhões de euros (cerca de R$ 447,8 milhões na cotação atual). Porém, a recente polêmica do jogador referente à ausência no velório de Diogo Jota pode influenciar na pedida a na fluidez das negociações. Isso porque Díaz deixou de acompanhar a delegação dos Reds e foi flagrado, no mesmo dia e horário, em clima festivo.

