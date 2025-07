Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! atualiza a sexta-feira (4) de negociações do principal palco do mercado da bola.

Newcastle de olho em zagueio italiano ⚫⚪

O Newcastle definiu o zagueiro italiano Giorgio Scalvini como um de seus principais alvos para a janela de transferências deste verão, de acordo com o jornal "The Times".

Scalvini, de 21 anos, atua pela Atalanta e já soma oito convocações pela seleção de seu país. Seu valor de mercado está estimado em cerca de 30 milhões de euros.

Mercado da Bola: Giorgio Scalvini, zagueiro da Atalanta, está na mira do Newcastle(Foto: Claudio Villa/ Getty Images North America / Getty Images via AFP)

Nico Williams renova com Athletic 🔴✍️

O atacante Nico Williams, de 22 anos, decidiu seu futuro e renovou contrato com o Athletic Bilbao até 2035. A extensão do vínculo inclui uma cláusula de rescisão de 90 milhões de euros, valor que equivale a cerca de R$ 572,8 milhões. Essa decisão põe fim às intensas especulações sobre sua saída, que o ligavam a gigantes como Barcelona e Bayern de Munique.

Tanto o Barcelona quanto o Bayern de Munique demonstraram forte interesse no jogador da seleção espanhola. O clube catalão planejava pagar a multa rescisória esta semana, e o Bayern chegou a aumentar sua proposta salarial para tentar atrair o atleta. Contudo, apesar do assédio, Williams optou por permanecer no Athletic.

Ex-Arsenal pintando no México ✍️

O Pumas, do futebol mexicano, anunciou a contratação do meio-campista galês Aaron Ramsey. Ele chega para integrar o elenco a partir do torneio Apertura de 2025, que tem início em 11 de julho.

Aos 34 anos, o Pumas representa o sétimo clube na carreira de Ramsey. Sua trajetória inclui passagens por Cardiff City, no País de Gales; Arsenal e Nottingham Forest, na Inglaterra; Juventus, na Itália; Rangers, na Escócia; e Nice, na França, antes de sua chegada ao México.

Arsenal dispensa zagueiro 🔴⚪

O zagueiro japonês Takehiro Tomiyasu e o Arsenal chegaram a um acordo mútuo para rescindir seu contrato. A decisão foi tomada enquanto o jogador continua se recuperando de uma grave lesão no joelho.

Tomiyasu, que fez 84 partidas pelos Gunners desde sua chegada do Bologna em 2021, ainda tinha um ano de contrato, com opção de extensão por mais um. No entanto, ele atuou por apenas seis minutos na última temporada e não deve retornar aos gramados até o final deste ano devido à lesão.

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

