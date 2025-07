Após brilhar na Europa, ex-jogador do Coritiba é alvo de gigante francês

Grande destaque na Holanda, o atacante Igor Paixão, ex-jogador do Coritiba, é o principal alvo do Olympique de Marseille para a próxima temporada. Segundo o jornal francês "L'Équipe", o clube vê o atacante do Feyernoord como o substituto ideal para o brasileiro Luis Henrique, ex-Botafogo, que deixou a equipe rumo à Inter de Milão, recentemente.

Após brilhar na Holanda, sendo destaque tanto na liga, quanto na Champions League, o maior palco do futebol europeu, o brasileiro Igor Paixão tem chamado atenção dos clubes do continente. Desta vez, é o Olympique de Marselha é quem está atrás do jogador. Conforme publicação do L'Équipe, o time francês vem perseguindo o brasileiro e já lançou duas ofertas pelo atacante, uma de 16 milhões de euros (cerca de R$ 102 milhões) e outra de 28 milhões de euros (cerca de R$ 180 milhões) pelo jogador ex-Coritiba.

Igor Paixão vem brilhando pelo Feyenoord

Apontado como possível substituto de Luis Henrique, o brasileiro revelado pelo Coritiba é um dos destaques do Feyenoord, da Holanda. Na última temporada, o jogador marcou 18 gols, além de distribuir 19 assistências, em 47 jogos. Igor Paixão terminou o Campeonato Holandês como vice-artilheiro, e se destacou após brilhar contra o Milan, na Champions League.

Igor Paixão, destaque do Feyenoord, comemora gol na Champions League (Foto: John Thys/AFP)

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador, que se sagrou como o terceiro brasileiro com mais participações em gols na Europa na temporada, atrás de Vini Jr e Raphinha, conversou sobre a sua fase. No bate-papo, Igor Paixão destacou o protagonismo que assumiu no clube, dizendo que a temporada é fruto de seu trabalho.

- Isso foi fruto do meu trabalho, da primeira temporada, pela minha segunda também, pela evolução também nessa terceira, né? Onde eu fui protagonista. Eu tinha que assumir esse protagonismo no final. Então acho que fui feliz em fazer meus gols, dar minhas assistências e estar entre os brasileiros com mais gols na temporada. Só atrás de grandes ídolos como Rafinha e Vini Jr. Isso para mim é muito especial estar entre eles, os grandes jogadores do país - afirmou o jogador.

