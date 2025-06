Com uma janela de transferência movimentada, o Liverpool acertou a chegada de Florian Wirtz, mas, em contrapartida, pode perder astros. Desta vez, a negociação que vem agitando os escritórios dos Reds é Ibrahima Konaté. Segundo o "The Guardian", o zagueiro rejeitou a proposta inicial do time e o clube teme um possível assédio do Real Madrid na negociação.

A situação de Konaté tem dado dor de cabeça para o Liverpool. O jogador recusou a primeira proposta feita pelo clube. Para além, conforme a publicação do jornal britânico, o zagueiro deixou claro seu descontentamento com a estrutura salarial oferecida pelos Reds. Diante disto, os agentes do zagueiro estariam pressionando a diretoria do time por um aumento no salário.

Ibrahima Konaté é alvo do Real Madrid para 2026 (Foto: Reprodução)

Os moldes do contrato feito pelo Liverpool seria baseado fortemente em variáveis relacionados ao desempenho. Deste jeito, o zagueiro e sua equipe não teriam ficado feliz, principalmente ao ver Salah e Van Dijk assinando renovações mais vantajosas. A situação ficaria mais delicada para os Reds, pois estariam temendo uma possível chegada do Real Madrid às negociações.

Konaté pode se tornar um "novo Alexander-Arnold" para o Liverpool

Caso o acordo não fosse feito antes da janela de meio de ano, o Liverpool entraria em uma possível encruzilhada. O jogador tem contrato até julho de 2026 e irá cumprir seu último ano nos Reds. A equipe estaria em um dilema sobre se acerta com o jogador com um preço que seus agentes propõe ou se não renove e o jogador vire um "novo Trent Alexander-Arnold". A última opção, no entanto, seria a menos preferida do clube, segundo a reportagem, dado a polêmica gerada da transferência do lateral ao Real Madrid.

