Jornal espanhol expõe ‘momento sombrio’ de Rodrygo no Real Madrid

Rodrygo continua vivendo dias de incógnita no Real Madrid. Desejado por gigantes da Premier League, o brasileiro sequer saiu do banco de reservas na estreia da equipe de Xabi Alonso em La Liga, em vitória sobre o Osasuna por 1 a 0. Em coluna do jornal "As", da Espanha, o periódico afirma que o camisa 11 perdeu espaço com o novo técnico e pode estar próximo de uma saída.

O diário rebateu as aspas de Xabi Alonso sobre os poucos minutos de Rodrygo, dizendo que o espanhol tem "poucas sustensações" em suas palavras. Em coletiva na véspera do duelo contra o Osasuna, o técnico afirmou que conta com "todos" os que estão no elenco merengue, indicando que o "Rayo" deve permanecer e ser utilizado ao longo da temporada. Porém, no jogo, o atacante não foi utilizado nem um minuto sequer.

No Mundial de Clubes, Rodrygo já havia recebido minutagem escassa. Depois de ser titular na estreia, em empate diante do Al-Hilal, o jogador foi reserva em todas as partidas seguintes, vendo nomes como Arda Güler e Gonzalo García ganharem espaço mesmo com a ausência de Kylian Mbappé.

— A estreia do Real Madrid na Liga deixou um panorama desolador para Rodrygo. Como era de se esperar, não esteve no time titular. Mas Xabi também não recorreu a ele durante o jogo. O camisa 11 viu Brahim Díaz ocupar o seu lugar no trio que, na temporada passada, formava ao lado de Vini Jr e Mbappé. Depois, presenciou as entradas de Mastantuono no lugar de Brahim e de Gonzalo no de Vinicius. Rodrygo terminou sem minutos — escreveu o "As".

Rodrygo durante treino do Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Ainda segundo o jornal espanhol, uma despedida do clube merengue faria melhor ao atacante, caso queira ganhar confiança e voltar a marcar gols para estar pronto para a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. A última vez que Rodrygo marcou um gol oficial defendendo a camisa do Real Madrid foi no dia 4 de março, contra o Atlético de Madrid, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League.

— Esta não é uma temporada qualquer. É uma que termina com a Copa do Mundo, uma obsessão para os jogadores brasileiros. Rodrygo está nos planos de Ancelotti, mas sabe que precisa jogar, recuperar confiança. E, acima de tudo, marcar gols. A concorrência na seleção é feroz. Por isso, terá de tomar uma decisão crucial. Se optar por permanecer no Madrid, terá de conseguir dar uma virada de 180 graus em sua situação e voltar a ser o jogador que o clube não vê desde janeiro.

A situação de Rodrygo no Real Madrid

Na janela atual, o Real Madrid recebeu contatos de diversos intermediários avaliando o preço de Rodrygo para grandes clubes da Europa. O Tottenham é um dos mais interessados após a saída de Son, e os ingleses aguardam uma resposta dos espanhóis em relação a uma primeira oferta realizada.

Outras opções são Liverpool e Chelsea. Os Reds não perdem o brasileiro de vista, principalmente caso a negociação com Isak, do Newcastle, não avance. Por outro lado, os Blues já contrataram João Pedro e Delap, mas ainda é uma opção, uma vez que Enzo Maresca não conta com Sterling e Nicolas Jackson para a temporada.

