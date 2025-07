O Real Madrid segue a trajetória no Mundial de Clubes, mas já está de olho nas situações para o pós-torneio. Segundo o jornal espanhol "Marca", a diretoria retomou as negociações pelo lateral-esquerdo Álvaro Carreras, do Benfica.

➡️ PSG x Real Madrid: jornalistas do Lance! fazem ‘cara a cara’ do Mundial

As conversas entre as partes já haviam tido início antes da competição, mas o clube português optou por segurar a saída de Carreras, a fim de contar com seu futebol no Mundial. Apesar de receber elogios por suas atuações, o atleta foi eliminado junto com os Encarnados ainda nas oitavas de final, e voltou a receber aproximações dos espanhóis.

O novo técnico do Real, Xabi Alonso, tem utilizado Fran García no setor ao longo do torneio, diante da ausência de Mendy por lesão - Camavinga e Alaba, utilizados de maneira improvisada no setor algumas vezes, também se recuperam de contusão. Por isso, a diretoria vê a chegada de mais uma peça para a posição como a próxima prioridade da janela, depois de reforçar a direita com Trent Alexander-Arnold e o centro com Huijsen.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O entrevero entre as partes antes do começo da disputa nos Estados Unidos também se deve à parte financeira. A diretoria lusitana exigia cerca de 48 milhões de euros (cerca de R$ 308 milhões), enquanto o Real Madrid não ultrapassa os 40 milhões (cerca de R$ 256 milhões). A falta de acerto resultou na impossibilidade de acordo, apesar da diretoria merengue se manter otimista com um final feliz na história.

Carreras, inclusive, passou pela base do Real Madrid entre 2017 e 2020. Seu destaque levou a uma transferência para a formação do Manchester United, que o emprestou por seguidas vezes antes de negociar em definitivo com o Benfica no verão europeu de 2024, por cerca de seis milhões de euros.

Carreras, alvo do Real Madrid para o pós-Mundial, em ação pelo Benfica (Foto: Reprodução)

🎯 Alvo do Real Madrid para o pós-Mundial: os números de Carreras em 2024/25

⚽ 52 jogos

⌛ 4.519 minutos em campo

🥅 4 gols

📤 5 assistências

✅ 35 vitórias

🟰8 empates

❌ 9 derrotas

