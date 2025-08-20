Reforço de quase R$ 300 milhões do Atlético de Madrid se lesiona com um jogo
Colchoneros de Diego Simeone estrearam com derrota na temporada 2025/26
A temporada mal começou na Espanha e Diego Simeone já tem problemas a resolver no Atlético de Madrid. Depois de perder na estreia em La Liga para o Espanyol, em virada por 2 a 1 na Catalunha, o comandante perdeu seu reforço mais badalado por lesão.
Nesta quarta-feira (20), o clube comunicou que o meio-campista Álex Baena não conseguiu concluir a atividade comandada pelo argentino em Majadahonda. O motivo se deve a um desconforto muscular sofrido durante o treino, que, após exames, foi confirmado como lesão leve.
A tendência, segundo a imprensa local, é que Baena não esteja disponível para o confronto com o Elche, no sábado (23). O jogador deve passar pelo processo de recuperação nas próximas semanas, a fim de retornar a tempo da Data Fifa para defender a Espanha, comandada por Luis de la Fuente.
👀 Confira o comunicado do Atlético de Madrid
"Álex Baena não pôde completar o treino de quarta-feira após sentir um desconforto muscular. O jogador espanhol passou por exames, e o relatório médico do clube indica que ele sofre de uma lesão muscular leve. O camisa 10 do Rojiblanco fará sessões de fisioterapia e trabalhos de reabilitação na academia, e a evolução da lesão determinará seu retorno às competições."
Álex teve sua contratação anunciada pelo Atleti no final de julho. O central custou cerca de 42 milhões de euros (R$ 267 milhões na cotação atual) e herdou a camisa 10 deixada pelo argentino Ángel Correa, que encerrou ciclo de uma década no clube para se juntar ao Tigres, do México.
Mesmo com a titularidade do meia, o Atlético não teve grande atuação em seu primeiro jogo de La Liga. A equipe de Simeone visitou o Espanyol no antigo Cornellà-El Prat e saiu na frente com gol de falta de Julián Alvarez. Entretanto, pouco depois da saída de Baena, o time perdeu força e viu os catalães remontarem com gols de Miguel Rubio e Pere Milla.
Após a estreia abaixo das expectativas, o Atleti buscará a primeira vitória na temporada diante do Elche, no sábado (23), às 14h30 (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP). No mesmo horário, mas no dia seguinte, a equipe do Espanyol duela com a Real Sociedad no Anoeta.
