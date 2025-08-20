A temporada mal começou na Espanha e Diego Simeone já tem problemas a resolver no Atlético de Madrid. Depois de perder na estreia em La Liga para o Espanyol, em virada por 2 a 1 na Catalunha, o comandante perdeu seu reforço mais badalado por lesão.

Atacante pede para deixar o Atlético de Madrid; confira

Nesta quarta-feira (20), o clube comunicou que o meio-campista Álex Baena não conseguiu concluir a atividade comandada pelo argentino em Majadahonda. O motivo se deve a um desconforto muscular sofrido durante o treino, que, após exames, foi confirmado como lesão leve.

A tendência, segundo a imprensa local, é que Baena não esteja disponível para o confronto com o Elche, no sábado (23). O jogador deve passar pelo processo de recuperação nas próximas semanas, a fim de retornar a tempo da Data Fifa para defender a Espanha, comandada por Luis de la Fuente.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

👀 Confira o comunicado do Atlético de Madrid

"Álex Baena não pôde completar o treino de quarta-feira após sentir um desconforto muscular. O jogador espanhol passou por exames, e o relatório médico do clube indica que ele sofre de uma lesão muscular leve. O camisa 10 do Rojiblanco fará sessões de fisioterapia e trabalhos de reabilitação na academia, e a evolução da lesão determinará seu retorno às competições."

Álex teve sua contratação anunciada pelo Atleti no final de julho. O central custou cerca de 42 milhões de euros (R$ 267 milhões na cotação atual) e herdou a camisa 10 deixada pelo argentino Ángel Correa, que encerrou ciclo de uma década no clube para se juntar ao Tigres, do México.

Álex Baena em atividade pelo Atlético de Madrid (Foto: Reprodução)

Mesmo com a titularidade do meia, o Atlético não teve grande atuação em seu primeiro jogo de La Liga. A equipe de Simeone visitou o Espanyol no antigo Cornellà-El Prat e saiu na frente com gol de falta de Julián Alvarez. Entretanto, pouco depois da saída de Baena, o time perdeu força e viu os catalães remontarem com gols de Miguel Rubio e Pere Milla.

De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Após a estreia abaixo das expectativas, o Atleti buscará a primeira vitória na temporada diante do Elche, no sábado (23), às 14h30 (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP). No mesmo horário, mas no dia seguinte, a equipe do Espanyol duela com a Real Sociedad no Anoeta.