Segundo Gianluca Di Marzio, a Eagle Football Holdings, de John Textor, recusou uma proposta na casa dos 35 milhões de euros (cerca de 224 milhões de reais, na cotação atual) do Benfica por Thiago Almada, ex-jogador do Botafogo. O clube português ainda não desistiu e pode aumentar a oferta para contar com o jogador argentino na próxima temporada.

Na última temporada, Almada jogou pelo Lyon, da França, clube pelo qual fez dois gols e deu quatro assistências em 20 partidas.

Apesar da primeira recusa, as partes estão confiantes para um acerto nos próximos dias. Isso porque, de acordo com o jornalista italiano, o Benfica pretende aumentar a proposta até chegar no valor de 40 milhões de euros, pedido inicialmente por Textor.

Anteriormente, Textor afirmou que não quer vender Almada

No fim de junho, John Textor afirmou que não tinha interesse em vender Thiago Almada ao Benfica, que já tinha o interessem em contar com o jogador.

— Conversei com eles (Benfica), mas foi principalmente por respeito, devido ao bom relacionamento que tenho com o Benfica. Como vocês sabem, estivemos recentemente em negociações por causa do Arthur Cabral. Minha conversa com o Benfica teve como objetivo deixar claro que não iríamos vender o Thiago Almada — afirmou ao A Bola.

John Textor, dono da SAF do Botafogo (Foto: Franck Fife/AFP)

— Não sei se o Benfica ainda está interessado. Mas eu não pedi nenhum valor. Não queremos vendê-lo. Transferimos o Rayan Cherki e planejamos fazer do Thiago o nosso meio-campista ofensivo — completou John Textor à imprensa portuguesa.

