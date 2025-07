Juventus e Milan disputam homem de confiança de Xabi Alonso

A Juventus se juntou ao Milan na disputa para ter o reforço de um dos principais jogadores do Bayer Leverkusen e antigo homem de confiança de Xabi Alonso. Os gigantes italianos querem o suíço Granit Xhaka para a próxima temporada, segundo a "Gazzetta dello Sport". Um dos principais aspectos que a publicação enfatiza para atrair o interesse da dupla italiana é o baixo custo de uma possível transferência.

Aos 32 anos, Xhaka é uma das opções de Igor Tudor, técnico da Juve, para encorpar um meio-campo reconstruído na última temporada, mas que não foi suficiente para trazer a estabilidade esperada pelo então treinador, Thiago Motta. A chegada do central pode estar condicionada à possível venda de Douglas Luiz, que não conseguiu tempo de jogo relevante no seu primeiro ano em Turim. Entre os possíveis companheiros de Xhaka estão Khéphren Thuram, o capitão Manuel Locatelli, além de Weston McKennie e Koopmeiners.

Os "concorentes" de Xhaka para ser reforço da Juventus

Além de Granit Xhaka, a Velha Senhora observa outros nomes. Segundo o periódico local, Sandro Tonali, do Newcastle, e Davide Frattesi, da rival Inter de Milão, são figuras admiradas por Igor Tudor. Porém, seriam jogadores consideravelmente mais caros do que o experiente meio-campista do Leverkusen. Enquanto Xhaka está avaliado em 12 milhões de euros (R$ 76,3 milhões na cotação atual), Frattesi e Tonali valem 35 e 60 milhões de euros, respectivamente (R$ 223,5 milhões e R$ 383,1 milhões), de acordo com o portal "Transfermarkt".

Outros nomes menos populares estão na lista da Juventus: Morten Hjulmand, destaque do Sporting, Florentino, do Benfica, e Yves Bissouma, do Tottenham, também agradam o treinador bianconero. Vale ressaltar que a Velha Senhora já anunciou Jonathan David como primeiro reforço para a próxima temporada e está cada vez mais próxima de finalizar o acordo por Jadon Sancho com o Manchester United, segundo o "Corriere dello Sport".

