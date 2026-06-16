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Como conselho de ex-treinadora ajudou zagueira da Ferroviária a marcar 7 gols em 10 jogos

Monique vive fase goleadora com sete gols em dez jogos

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
16/06/2026 17:16
Atualizado há 2 minutos
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Monique comemora gol marcado contra a UDA-AL, pela Copa do Brasil Feminina. (Rafael Zocco/Ferroviária)
Monique comemora gol marcado contra a UDA-AL, pela Copa do Brasil Feminina. (Rafael Zocco/Ferroviária)

Se a função principal de uma zagueira é impedir gols, Monique tem mostrado que também sabe marcá-los. Aos 20 anos, a defensora da Ferroviária soma sete gols em apenas 10 partidas disputadas entre equipe principal e sub-20 em 2026. O desempenho ofensivo coloca a atleta entre as principais goleadoras do clube no ano e faz dela uma das surpresas da temporada nas Guerreiras Grenás.

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    • Monique marcou três vezes na Copa do Brasil, dois gols no Paulistão e outros dois no Brasileiro Sub-20. Natural de São João da Ponte, no interior de Minas Gerais, a jogadora cresceu em Piracicaba, no interior paulista, e este ano foi integrada de forma definitiva ao elenco profissional. Prestes a completar 21 anos, Monique atribui a fase goleadora a uma mentalidade que adotou ainda nas categorias de base.

    — Eu tive uma técnica, a Andreia Rosa (hoje auxiliar técnica do Grêmio), que contou uma história de que o pai dela falava que toda vez que ela fosse para a área tinha a obrigação de cabecear uma bola e fazer o gol. Eu peguei isso para mim. Toda vez que eu vou para a área, preciso cabecear e tentar fazer o gol. Se eu estou dentro da área, acho que é obrigação de quem está ali tentar marcar — disse ela, em entrevista ao Lance!.

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    Depois de balançar as redes no Brasileiro Feminino Sub-20 e no Campeonato Paulista, Monique chamou ainda mais atenção ao marcar três vezes na goleada por 8 a 0 sobre o União Desportiva, pela Copa do Brasil Feminina. A própria jogadora admite que não esperava um desempenho tão expressivo na partida.

    — Eu estava um pouco nervosa porque era meu primeiro jogo de Copa do Brasil como titular. Queria fazer pelo menos um gol. Aí fui lá e fiz três. Depois fiquei pensando: "Cara, como é que eu fiz isso?". Às vezes a gente nem acredita nas coisas que consegue fazer — afirmou.

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    A sequência acontece em um momento importante da carreira. Com a idade limite do sub-20 chegando ao fim, Monique passa a integrar exclusivamente o grupo profissional da Ferroviária e busca ampliar sua participação na equipe comandada por Léo Mendes.

    — Hoje penso em ter mais minutagem, jogar mais e ajudar o clube no que precisar. Se eu entrar, vou tentar contribuir. Se eu não entrar, vou estar apoiando as meninas do mesmo jeito. Se elas ganham, eu também ganho. Quero evoluir e ajudar a Ferroviária a conquistar títulos — explicou.

    A defensora destaca ainda a proximidade com a comissão técnica e o ambiente construído no elenco para seguir evoluindo.

    — Eu converso com todo mundo. Sempre tento pegar o máximo de informação possível para agregar quando entro em campo. Tenho uma relação muito boa com o Léo e com toda a comissão. Estou sempre procurando aprender mais.

    Após a pausa para a Copa do Mundo, a Ferroviária terá um calendário cheio pela frente, com disputas simultâneas do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista e Copa do Brasil. Nas oitavas da competição nacional, o adversário será o Corinthians, rival que também está no caminho das Guerreiras Grenás no estadual. A notícia do sorteio surpreendeu a zagueira.

    — Quando saiu Corinthians, eu falei: "Caraca, de novo?". A gente vai enfrentar elas no Paulista e agora na Copa do Brasil também. Espero que o torcedor compareça porque vai ser um grande confronto — comentou, sobre a partida que tem mando de campo da Ferroviária.

    Confiante para a sequência da temporada, Monique acredita que a equipe pode manter o desempenho apresentado no primeiro semestre.

    — A gente espera voltar ainda mais focada. Temos três competições pela frente e um calendário cheio. Queremos continuar evoluindo, superar as dificuldades e trazer os resultados para a Ferroviária. Esse é o nosso objetivo para o segundo semestre.

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    Monique, da Ferroviária, em ação pela Copa do Brasil Feminina. (Rafael Zocco/Ferroviária)
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