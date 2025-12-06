A treinadora brasileira Tatiele Silveira, comandante do Colo-Colo, viveu uma tarde especial nesta sexta-feira (5). Véspera da final do Campeonato Chileno Feminino, a técnica foi surpreendida por uma homenagem da torcida em frente ao estádio do clube, em Santiago.

Em clima de decisão, dezenas de torcedores alvinegros receberam Tatiele com cantos, faixas e agradecimentos pelo trabalho realizado ao longo da temporada. A brasileira é apontada pela torcida como uma das grandes responsáveis pela campanha segura que levou o Colo-Colo à final.

Homenagem da torcida do Colo-Colo

O gesto aconteceu poucas horas antes do confronto decisivo deste sábado, contra a Universidad de Chile, um dos maiores clássicos do país, que acontece neste sábado (6). A recepção emocionou a treinadora, que retribuiu com acenos e agradecimentos, reforçando a conexão criada com o time e com a torcida chilena.

Tatiele, pioneira entre as técnicas brasileiras a comandar grandes clubes sul-americanos, busca coroar sua terceira temporada no Colo-Colo com mais um título nacional.

