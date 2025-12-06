menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Tatiele Silveira, treinadora do Colo-Colo, recebe homenagem da torcida

Brasileira está à frente da equipe há três temporadas

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 06/12/2025
19:01
Torcida do Colo-Colo apoia homenageia Tatiele Silveira antes da final do Campeonato Nacional. (Foto: Reprodução/internet)
imagem cameraTorcida do Colo-Colo apoia homenageia Tatiele Silveira antes da final do Campeonato Nacional. (Foto: Reprodução/internet)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A treinadora brasileira Tatiele Silveira, comandante do Colo-Colo, viveu uma tarde especial nesta sexta-feira (5). Véspera da final do Campeonato Chileno Feminino, a técnica foi surpreendida por uma homenagem da torcida em frente ao estádio do clube, em Santiago.

continua após a publicidade

Relacionadas

Em clima de decisão, dezenas de torcedores alvinegros receberam Tatiele com cantos, faixas e agradecimentos pelo trabalho realizado ao longo da temporada. A brasileira é apontada pela torcida como uma das grandes responsáveis pela campanha segura que levou o Colo-Colo à final.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Homenagem da torcida do Colo-Colo

O gesto aconteceu poucas horas antes do confronto decisivo deste sábado, contra a Universidad de Chile, um dos maiores clássicos do país, que acontece neste sábado (6). A recepção emocionou a treinadora, que retribuiu com acenos e agradecimentos, reforçando a conexão criada com o time e com a torcida chilena.

continua após a publicidade

Tatiele, pioneira entre as técnicas brasileiras a comandar grandes clubes sul-americanos, busca coroar sua terceira temporada no Colo-Colo com mais um título nacional.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade
Torcida do Colo-Colo apoia time feminino na final do Campeonato Nacional. (Foto: Reprodução/internet)
Torcida do Colo-Colo apoia time feminino na final do Campeonato Nacional. (Foto: Reprodução/internet)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias