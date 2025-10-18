Ferroviária vence Colo-Colo e fica em terceiro lugar na Libertadores Feminina
Tima de Araraquara balançou as redes com Kati, no início do jogo
A Ferroviária venceu o Colo-Colo por 1 a 0, neste sábado (18), em Banfield, e ficaram com o terceiro lugar da Libertadores Feminina 2025. O gol relâmpago de Kati, logo aos 50 segundos, encerrou uma sequência de 37 jogos invictos do time chileno.
Com cinquenta segundos de jogo, em sua primeira chegada, Kati aproveitou falha da defesa e mandou para as redes. A taça será decidida também no sábado, às 16h30, no duelo entre Corinthians e Deportivo Cali.
Ferroviária teve chances de ampliar
O Colo-Colo tentou reagir com López, que quase empatou, mas a Ferroviária assumiu o controle e foi superior durante boa parte do confronto. Júlia Beatriz teve duas boas chances para ampliar, mas não converteu.
Nos minutos finais, Fátima Dutra ainda levou perigo em cobrança de escanteio, mas o placar ficou mesmo no 1 a 0. Com a vitória, a equipe de Araraquara volta ao pódio continental quatro anos depois, repetindo o bronze conquistado em 2021.
A Ferroviária segue como uma das potências do futebol feminino sul-americano. Em oito participações na Libertadores, o time chegou cinco vezes à semifinal e levantou o troféu em duas oportunidades: em 2015 e 2020.
Próximos desafios da Ferroviária
Agora, a Ferroviária volta as atenções para as disputas do Paulistão e da Copa do Brasil Feminina. Pelo estadual, o time de Araraquara enfrenta o Realidade Jovem na próxima quarta-feira (29), às 16h, na Fonte Luminosa. Depois, as Guerreiras Grenás jogam no mesmo estádio, para encarar o Bahia, em 4 de novembro (terça-feira), às 19h, pela semifinal da Copa do Brasil Feminina.
