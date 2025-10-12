O Colo-Colo, comandado pela brasileira Tatiele Silveira, está na semifinal da Libertadores Feminina. A equipe venceu o Libertad por 1 a 0 na tarde deste domingo (12), com gol de Valencia.

A equipe comandou a partida, mas desperdiçou chances de fazer um placar elástico. O Libertad, por outro lado, não conseguiu resistir defensivamente e levou o gol no segundo tempo, marcado por Valencia, de cabeça.

Agora, o time chileno aguarda o vencedor do confronto entre São Paulo e Deportivo Cali, que será neste domingo (12), às 20h (de Brasília), também no Florencio Sola, estádio do Banfield.

Campanha do Colo-Colo

O Colo-Colo teve uma campanha impecável na fase de grupos da Libertadores Feminina, garantindo a liderança do Grupo C com 100% de aproveitamento. A equipe chilena venceu as três partidas, somando nove pontos, com quatro gols marcados e nenhum sofrido.

Na estreia, superou o Olimpia por 2 a 0; depois, derrotou o São Paulo por 1 a 0, em duelo direto pela ponta da tabela. Na última rodada, a equipe encerrou a primeira fase com novo triunfo por 1 a 0 sobre o San Lorenzo. Sólido defensivamente e eficiente no ataque, o Colo-Colo avançou às quartas de final com a melhor campanha do grupo e sem ter sido vazado, e venceu o Libertad neste domingo (12).

Colo-Colo elimina Libertad pela Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/ CONMEBOL)

Chaveamento até a final da Libertadores Feminina

O Colo-Colo aguarda o confronto deste domingo (12), entre São Paulo e Deportivo Cali, para conhecer o adversário que enfrentará na briga por uma vaga na grande decisão.

Com a classificação também de Corinthians e Ferroviária, que se enfrentam no outro lado da chave no dia 14 de outubro, o torneio entra na reta final. A disputa pelo terceiro lugar e a final estão marcadas para o dia 18 de outubro, em solo argentino.

Com 100% de aproveitamento e bom momento, o Colo-Colo sonha em repetir o feito histórico de 2012, quando conquistou o título continental.