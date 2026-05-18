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Arthur Elias projeta Seleção para Copa no Brasil sonha com 'primeira estrela' no futebol feminino

Além do comandante do Brasil, dirigentes da CBF também projetaram o Mundial de 2027

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Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/05/2026
17:57
Atualizado há 21 minutos
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Arthur Elias, Cris Gambaré, Tino Marcos, Erika Januza e Aline Pellegrino no palco
imagem cameraArthur Elias, Cris Gambaré, Tino Marcos, Erika Januza e Aline Pellegrino no palco (Foto: Reprodução/CazéTV)
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No evento realizado pela CBF no Museu do Amanhã para anunciar os convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, nomes importantes do futebol feminino aproveitaram o palco para destacar o crescimento da modalidade no país e a preparação visando o Mundial de 2027, que será disputado no Brasil, além da divulgação do vídeo da competição (veja abaixo).

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O técnico da Seleção Feminina, Arthur Elias, destacou o planejamento da equipe e o momento vivido pelo grupo a pouco mais de um ano da competição. Segundo ele, o ciclo até a Copa permitirá avaliações mais amplas e uma preparação ainda mais consistente.

— Um ano é muito tempo no futebol, mais até do que tivemos para os Jogos Olímpicos. Desde lá a gente vem preparando a seleção para este momento, a Copa do Mundo no nosso país. Temos um grupo com jovens e experientes, essa mescla é importante e natural. A gente escolhe as melhores, as que estão em um bom momento.

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Arthur ainda ressaltou o ambiente interno da Seleção e desejou sorte à comissão técnica masculina comandada por Carlo Ancelotti.

— Nosso ambiente é o melhor possível: união, alegria e orgulho em vestir a camisa da Seleção Brasileira. Também estamos na expectativa da Copa do Mundo masculina. Ao mister e toda comissão, desejo uma excelente preparação e uma excelente Copa do Mundo para nós.

A coordenadora de seleções femininas da CBF, Cris Gambaré, reforçou que o trabalho para o Mundial já começou nos bastidores. A dirigente destacou a integração com os clubes e a força da torcida como pilares para o desenvolvimento da modalidade.

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— Esses próximos 12 meses já estão sendo trabalhados intensamente para desenvolver a melhor Copa do Mundo no Brasil. A preparação já está intensa, com observação de atletas e integração entre os clubes, que são fundamentais para nosso crescimento. A torcida faz toda a diferença, abraça o futebol feminino e é muito engajada.

Cris completou afirmando que o objetivo da entidade é conquistar um feito inédito para o país.

— Existe todo um processo dentro e fora de campo. O planejamento já começou e nosso objetivo é escrever uma linda história dentro do futebol feminino brasileiro em busca da primeira estrela na nossa camisa.

Dirigente da CBF destaca crescimento do futebol feminino no Brasil

A ex-jogadora e atual coordenadora de competições femininas da CBF, Aline Pellegrino, aproveitou o evento para falar sobre a evolução estrutural da modalidade no país e a oportunidade de crescimento com a realização da Copa do Mundo de 2027 no Brasil.

— Eu comecei a jogar futebol com 6 anos e não via mulheres jogando. Tive a oportunidade pela Seleção em 2007, disputamos o Pan-Americano e depois a Copa do Mundo, quando fomos vice-campeãs. Agora queremos mudar esse resultado e trazer a primeira estrela — relembrou.

Aline também destacou a expansão das competições nacionais femininas e o impacto que o Mundial pode gerar para o esporte.

— Naquela época ainda não tínhamos competições nacionais estruturadas. Hoje são nove competições femininas acontecendo, em um crescimento único. É uma oportunidade única de alavancar investimento, fortalecer clubes, competições e dar mais oportunidades para meninas.

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