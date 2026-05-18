Arthur Elias projeta Seleção para Copa no Brasil sonha com 'primeira estrela' no futebol feminino

No evento realizado pela CBF no Museu do Amanhã para anunciar os convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, nomes importantes do futebol feminino aproveitaram o palco para destacar o crescimento da modalidade no país e a preparação visando o Mundial de 2027, que será disputado no Brasil, além da divulgação do vídeo da competição (veja abaixo).

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O técnico da Seleção Feminina, Arthur Elias, destacou o planejamento da equipe e o momento vivido pelo grupo a pouco mais de um ano da competição. Segundo ele, o ciclo até a Copa permitirá avaliações mais amplas e uma preparação ainda mais consistente.

— Um ano é muito tempo no futebol, mais até do que tivemos para os Jogos Olímpicos. Desde lá a gente vem preparando a seleção para este momento, a Copa do Mundo no nosso país. Temos um grupo com jovens e experientes, essa mescla é importante e natural. A gente escolhe as melhores, as que estão em um bom momento.

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Arthur ainda ressaltou o ambiente interno da Seleção e desejou sorte à comissão técnica masculina comandada por Carlo Ancelotti.

— Nosso ambiente é o melhor possível: união, alegria e orgulho em vestir a camisa da Seleção Brasileira. Também estamos na expectativa da Copa do Mundo masculina. Ao mister e toda comissão, desejo uma excelente preparação e uma excelente Copa do Mundo para nós.

A coordenadora de seleções femininas da CBF, Cris Gambaré, reforçou que o trabalho para o Mundial já começou nos bastidores. A dirigente destacou a integração com os clubes e a força da torcida como pilares para o desenvolvimento da modalidade.

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— Esses próximos 12 meses já estão sendo trabalhados intensamente para desenvolver a melhor Copa do Mundo no Brasil. A preparação já está intensa, com observação de atletas e integração entre os clubes, que são fundamentais para nosso crescimento. A torcida faz toda a diferença, abraça o futebol feminino e é muito engajada.

Cris completou afirmando que o objetivo da entidade é conquistar um feito inédito para o país.

— Existe todo um processo dentro e fora de campo. O planejamento já começou e nosso objetivo é escrever uma linda história dentro do futebol feminino brasileiro em busca da primeira estrela na nossa camisa.

Dirigente da CBF destaca crescimento do futebol feminino no Brasil

A ex-jogadora e atual coordenadora de competições femininas da CBF, Aline Pellegrino, aproveitou o evento para falar sobre a evolução estrutural da modalidade no país e a oportunidade de crescimento com a realização da Copa do Mundo de 2027 no Brasil.

— Eu comecei a jogar futebol com 6 anos e não via mulheres jogando. Tive a oportunidade pela Seleção em 2007, disputamos o Pan-Americano e depois a Copa do Mundo, quando fomos vice-campeãs. Agora queremos mudar esse resultado e trazer a primeira estrela — relembrou.

Aline também destacou a expansão das competições nacionais femininas e o impacto que o Mundial pode gerar para o esporte.

— Naquela época ainda não tínhamos competições nacionais estruturadas. Hoje são nove competições femininas acontecendo, em um crescimento único. É uma oportunidade única de alavancar investimento, fortalecer clubes, competições e dar mais oportunidades para meninas.

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