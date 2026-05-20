Técnico da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias anunciou nesta quarta-feira a lista de 26 jogadoras convocadas para os amistosos contra os Estados Unidos, em junho, no Brasil. O principal destaque da convocação é o retorno de Marta à Seleção para os confrontos diante das atuais campeãs olímpicas.

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As partidas acontecerão nos dias 6 e 9 de junho. O primeiro duelo será disputado na Neo Química Arena, em São Paulo, às 18h30. Já o segundo confronto ocorre na Arena Castelão, às 21h30.

Além da lista principal para os amistosos, Arthur Elias também divulgou uma convocação extra com 30 atletas para um período de treinamentos entre os dias 15 e 20 de junho, em Itu, no interior de São Paulo. A atividade acontecerá fora da Data Fifa e servirá para observações e integração de novas jogadoras ao ciclo da equipe.

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Entre os nomes chamados para os amistosos, o treinador manteve atletas que vêm sendo peças frequentes da Seleção, como Kerolin, Bia Zaneratto e Gabi Portilho. Jovens promessas também ganharam espaço, casos de Kaylane, do Flamengo, e Taina Maranhão, do Palmeiras.

O retorno de Marta chama atenção por representar mais um capítulo da trajetória da maior referência da história do futebol feminino brasileiro. Atualmente no Orlando Pride, a camisa 10 volta a integrar a lista de Arthur Elias em um momento importante de preparação da equipe para os próximos compromissos internacionais. Veja como foi a convocação!

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Marta retorna à lista de convocação de Arthur Elias para amistosos em junho (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Veja a lista de convocação para os amistosos contra os EUA

Goleiras

Lelê (Corinthians)

Lorena (Kansas City Current)

Kemelli (Fluminense)

Zagueiras

Thais Ferreira (Corinthians)

Isa Haas (América-MEX)

Tarciane (Lyon)

Lauren (Atlético de Madrid)

Mariza (Tigres)

Rafaelle (Orlando Pride)

Laterais

Isabela (PSG)

Aline Gomes (Pachuca)

Raissa Bahia (Palmeiras)

Meio-campistas

Duda Sampaio (Corinthians)

Angelina (Orlando Pride)

Ary Borges (Angel City)

Yaya (PSG)

Kaylane (Flamengo)

Atacantes

Kerolin (Manchester City)

Dudinha (San Diego Wave)

Gio (Atlético de Madrid)

Marta (Orlando Pride)

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Taina Maranhão (Palmeiras)

Gabi Portilho (San Diego Wave)

Ludmila (San Diego Wave)

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