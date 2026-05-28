O Vasco oficializou nesta quinta-feira (28) um novo acordo de patrocínio com a Cremer para as categorias de base e o futebol feminino. A marca passará a ocupar a região inferior das costas dos uniformes das equipes, em contrato válido até 31 de dezembro de 2026.

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Segundo o CEO da Vasco SAF, Carlos Amodeo, a parceria representa mais um passo estratégico no fortalecimento das plataformas esportivas e institucionais do clube.

— Ter a Cremer ao lado do Vasco em projetos estratégicos como o futebol feminino e as categorias de base representa mais um passo importante no fortalecimento das nossas plataformas esportivas e institucionais. É uma parceria construída com uma marca de enorme credibilidade nacional, que compartilha valores ligados a cuidado, desenvolvimento e bem-estar. Esse movimento reforça também a confiança do mercado na capacidade do Vasco de gerar conexão, visibilidade e valor para seus parceiros — afirmou.

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A Cremer é uma das principais indústrias brasileiras no segmento de produtos descartáveis e materiais voltados para primeiros socorros, cirurgia, higiene e bem-estar. Com 90 anos de atuação, a empresa é conhecida nacionalmente por itens como gazes, ataduras, algodão, esparadrapos e curativos.

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A estreia da marca nos uniformes acontecerá já nos próximos compromissos das equipes cruzmaltinas. No futebol feminino profissional, o novo patrocinador estará presente na partida contra o América-MG, válida pela terceira fase da Copa do Brasil. Já no sub-16, a estreia será diante do Maricá, pela Copa Rio, enquanto o sub-17 exibirá a marca no duelo contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro da categoria.

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Diretor comercial da Cremer, André Domingos destacou o peso histórico da parceria entre as duas instituições.

— O Vasco é um dos clubes mais tradicionais do país, com mais de 125 anos de uma história singular, sustentada por uma torcida apaixonada. Quando duas instituições com esse lastro se unem, a parceria já nasce com grande peso e significado. Escolhemos o futebol feminino e as categorias de base porque acreditamos que é ali que se forma o futuro do clube, e queremos fazer parte dessa jornada — declarou.

Para o diretor de Negócios da Vasco SAF, João Vitor Assunção, o acordo reforça o posicionamento comercial do clube e amplia o investimento em setores estratégicos.

— O avanço comercial do Vasco também se traduz em direcionar investimentos para áreas que sustentam o longo prazo do nosso clube, como a base e o futebol feminino. Para nós, esse é um movimento muito importante, de crescer comercialmente sem perder de vista o olhar para quem constrói o nosso dia a dia. Para além da ampliação de receita, estamos construindo um Vasco forte desde a sua origem, apoiando nossos jovens talentos e valorizando o feminino com parceiros que acreditam neste propósito — concluiu.

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