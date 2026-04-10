O Vasco promoveu ações na base do futebol feminino com foco em captação e formação de jovens talentos. Ao longo da história, o Gigante da Colina já revelou nomes como Marta e Angelina, e hoje conta com as categorias sub-15, sub-17 e sub-20, além do profissional.

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Uma das principais iniciativas recentes foi a criação de um espaço específico na Pousada do Almirante, em São Januário, que aumentou a capacidade de receber jogadoras de diferentes regiões do Brasil e também do exterior. A coordenadora de futebol feminino, Simone Lourenço, destacou o compromisso do clube com o desenvolvimento completo das atletas.

— O Vasco tem um compromisso muito claro com o desenvolvimento do futebol feminino. A gente vem estruturando todas as etapas, desde a base até o profissional, oferecendo condições para que as atletas evoluam dentro e fora de campo. Seguimos confiantes no projeto, porque entendemos que ele é sólido e que continuará revelando talentos e trazendo resultados — afirmou.

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O modelo adotado pelo clube permite que jogadoras em formação tenham acesso à estrutura e ao dia a dia do futebol profissional, além de fortalecer o vínculo com a instituição. A recente unificação da comunicação entre base masculina e feminina, com o uso da nomenclatura Crias da Colina, também faz parte dessa estratégia de integração.

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Em 2025, o Vasco conquistou o Campeonato Carioca Sub-17 e se consolidou como o maior campeão da competição, encerrando um jejum que durava desde 2015 e reforçando a evolução do trabalho na base.

Além da formação, o clube também investe na chegada de jovens promessas. A meia Helô, de 17 anos, com passagem pelo Grêmio e pela Seleção Brasileira, valorizou o ambiente encontrado no clube.

— Fico muito feliz em integrar a base do Vasco. Fui muito bem acolhida pelas meninas desde a minha chegada. Meu principal objetivo é somar ao trabalho que já vem sendo feito e construir uma troca forte, tanto nos treinos quanto nos jogos — destacou. — Acredito também que a presença de atletas que descem do profissional fortalece o grupo, traz confiança e ajuda a desenvolver novas lideranças dentro da equipe — completou.

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Time do Vasco que disputou o Carioca Feminino Sub-17 (Foto: João Gabriel Alves/Vasco)

A auxiliar técnica Kelly Silva ressaltou o impacto direto desse processo no desempenho esportivo e na formação das atletas.

— Esse processo de captação e desenvolvimento é muito alinhado com o que a gente acredita dentro de campo. As atletas chegam cada vez mais preparadas, entendendo o modelo de jogo e o que o Vasco representa. Isso facilita a transição para o profissional e eleva o nível do treino no dia a dia, criando um ambiente mais competitivo e formador — analisou.

Entre os reforços, a venezuelana Avril Mejías, de 18 anos, também destacou a estrutura e o acolhimento no clube.

— Estou muito feliz com a oportunidade de estar no Vasco. Desde que cheguei, fui muito bem recebida e encontrei um clube com estrutura e pessoas que realmente se preocupam com o nosso desenvolvimento. Isso faz muita diferença para quem está começando e quer crescer no futebol — afirmou.