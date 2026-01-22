A Fifa anunciou, nesta quinta-feira (22), a Kynisca como parceira da primeira edição da Copa dos Campeões Feminina. Com foco em investimento e gestão multiclube, a empresa pertence à bilionária Michele Kang.

continua após a publicidade

— O lançamento da FIFA Women's Champions Cup é um passo poderoso para o futebol feminino de clubes em escala global. A parceria com a Kynisca reforça nosso compromisso compartilhado e inabalável de construir plataformas que exibam o mais alto nível do futebol feminino. A FIFA agradece a Michele Kang, uma verdadeira pioneira do jogo, pelo apoio a esta competição transformadora — afirmou Jill Ellis, diretora de Futebol da FIFA.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A Kynisca será integrada aos principais momentos do torneio e da fase final por meio de ações de marca e storytelling, ajudando a ampliar a visibilidade da competição e de suas atletas, além de contribuir para o crescimento comercial e cultural de longo prazo do futebol feminino. A proprietária Michele Kang, dona do Washington Spirit (EUA), o Olympique Lyonnais Féminin (França) e o London City Lionesses (Inglaterra), destacou o peso do evento para a modalidade.

continua após a publicidade

— A inaugural FIFA Women's Champions Cup representa um momento decisivo para o futebol feminino. A parceria com a FIFA nesta competição histórica reflete a crença da Kynisca no poder, no potencial e no apelo global do futebol feminino. Temos orgulho de apoiar um torneio que estabelecerá novos padrões de excelência e ambição — disse a investidora.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Programação da Copa dos Campeões Feminina

O torneio tem início na próxima quarta-feira (28). Na primeira semifinal, Gotham FC, campeão da Concacaf, encara o Corinthians, vencedor da Libertadores Feminina, às 9h30 (horário de Brasília). Na sequência, às 15h (de Brasília), o Arsenal, atual campeão da Champions Feminina, enfrenta o ASFAR, campeão da Liga dos Campeões Feminina da CAF.

continua após a publicidade

A definição do torneio acontece no domingo, 1º de fevereiro, no Emirates Stadium, casa do Arsenal. O estádio receberá a disputa pelo terceiro lugar, às 11h45 (de Brasília), e a grande final, às 15h, quando serão coroadas as primeiras campeãs intercontinentais de clubes do futebol feminino.