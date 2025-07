Conheça Michele Kang, bilionária que assume o Lyon após saída de John Textor

O Olympique Lyonnais oficializou nesta semana uma mudança significativa em sua estrutura de liderança. Michele Kang, empresária bilionária de origem sul-coreana e cidadania americana, foi nomeada como nova presidente do clube francês, substituindo John Textor, que renunciou ao cargo. Kang também assume a presidência e direção executiva do Eagle Football Group, conglomerado de clubes que inclui, além do Lyon, o Botafogo (Brasil), Molenbeek (Bélgica) e Crystal Palace (Inglaterra).

Aos 66 anos, Kang, que é acionista minoritária da Eagle, se torna a primeira mulher a ocupar o posto mais alto na hierarquia do Lyon. Com um currículo respeitado nos setores de tecnologia, filantropia e, mais recentemente, no futebol, ela já fazia parte do Conselho de Administração do clube desde 2023. Agora, assume o comando em um momento crucial para o Lyon, que enfrenta um processo de apelação junto à DNCG (Direção Nacional de Controle de Gestão), órgão que fiscaliza as finanças dos clubes franceses.

- Estamos entrando em um momento crítico para o OL, e gostaria de agradecer ao John por seu comprometimento e sua visão, que permitiram ao clube integrar a família Eagle Football. Estou ansiosa para trabalhar em estreita colaboração com a equipe de liderança e o Conselho para apoiar o clube neste processo e além dele-, declarou Kang em comunicado oficial.

Trajetória inspiradora

Nascida em Seul, Michele Kang se mudou para os Estados Unidos nos anos 1980 e construiu sua fortuna por mérito próprio. É formada em economia pela Universidade de Chicago e tem mestrado pela Yale School of Management. Em 2008, fundou a Cognosante, empresa de tecnologia aplicada à saúde, que posteriormente foi vendida por mais de US$ 1 bilhão.

Em 2022, entrou de vez no mundo do esporte ao adquirir o Washington Spirit, da NWSL (liga de futebol feminino dos EUA), por US$ 35 milhões — um valor recorde para a época. Em 2023, tornou-se acionista majoritária do time feminino do Lyon, rebatizado como OL Lyonnes, e também do London City Lionesses, da Inglaterra. Em 2024, lançou a Kynisca, primeira organização multiclubes voltada exclusivamente ao futebol feminino profissional.

Com fortuna estimada em US$ 1,2 bilhão (aproximadamente R$ 6,54 bi), ela ocupa o 28º lugar na lista da Forbes das mulheres self-made mais ricas dos EUA em 2025 e foi eleita uma das 10 pessoas mais influentes do esporte mundial pela Sports Pro.

Michele Kang acena para torcedores do Lyon antes de jogo da Champions League Feminina (Foto: Olivier Chassignole / AFP)

O que muda no Lyon?

A nomeação de Kang vem acompanhada da chegada de Michael Gerlinger como novo diretor-geral do clube. Ex-vice-presidente do Bayern de Munique, Gerlinger tem vasta experiência em governança esportiva e foi responsável por importantes inovações na estrutura do clube bávaro, incluindo a criação da rede multiclubes — Red & Gold Footbal — em parceria com o Los Angeles FC.

A expectativa agora é de que Michele Kang reforce a profissionalização do clube, com foco em sustentabilidade financeira, excelência esportiva e inovação — marca de sua trajetória como empresária.

John Textor se despede

O empresário americano, que segue como controlador do Eagle Football, se afastou do Lyon após meses de atrito com autoridades do futebol francês, especialmente em relação ao controle de gastos e planejamento orçamentário. Em sua despedida, Textor demonstrou confiança em sua sucessora:

- Tenho muito orgulho das conquistas esportivas do Lyon nos últimos anos. Michele é a escolha ideal para liderar o clube nesta nova fase, e tenho total confiança de que ela e o Lyon sairão ainda mais fortes sob sua liderança.

Com Michele Kang, o Lyon inicia um novo capítulo. E mais do que uma mudança administrativa, a chegada da empresária marca uma transformação de mentalidadem.