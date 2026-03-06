Órgão francês abre investigação sobre Michele Kang por 'acordo paralelo' na Eagle, de Textor

A Autorité des Marchés Financiers (AMF), órgão regulador dos mercado financeiro da França, abriu investigação sobre Michele Kang, presidente do Lyon, em relação a um suposto "acordo paralelo" envolvendo o fundo de investimentos Ares, o ex-diretor da Eagle Bidco, Chris Mallon, e a própria Kang.

No seu relatório, a AMF questionou a criação de um "conselho sombra" que operava o Lyon de forma separada do conselho oficial do clube, sem qualquer aviso aos acionistas públicos. O órgão enfatizou que a Eagle Football Group, como empresa listada na Euronext Paris, bolsa de valores no país, deve cumprir as obrigações legais, exigindo que todos os acordos relevantes e ações de governança sejam divulgados publicamente.

Dentre os pontos abordados pelo órgão regulador francês está um compromisso firmado entre as partes para que o fundo Ares não execute penhora de ações sobre a Eagle Football Group ou de qualquer subsidiária, como a Eagle Bidco, sem o consentimento prévio. A Ares, vale destacar, é credora da Eagle na aquisição do Lyon, em 2022.

A AMF solicitou que Michele Kang responda a essas investigações o quanto antes, alertando que pode "tomar medidas apropriadas" para garantir a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.

Batalha de John Textor nos bastidores

No fim de fevereiro, em nota oficial, John Textor, dono da SAF do Botafogo, acionista majoritário da Eagle Football Holdings e diretor da Eagle Bidco, subsdiária que controla as ações dos clubes do portfólio, usou o termo "acordo paralelo" para se referir ao movimento. No texto, o empresário estadunidense disse que Michele Kang jurou lealdade quanto à possibilidade de separação do Lyon do modelo esportivo da Eagle Football, e que as trocas com Ares e prejudicaram a gestão do Alvinegro. Como resposta, Textor, que citou as violações optou por destituir todos os diretores independentes da Eagle Football Holdings Bidco

John Textor é o dono da SAF do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

— Infelizmente, a descoberta, em meados de janeiro, de um "Acordo Paralelo" secreto e ativamente ocultado (entre Michele Kang, Ares e um único diretor da Eagle Bidco) revelou mudanças na governança corporativa e no controle do Olympique Lyonnais que não só eram não autorizadas e não divulgadas, como também constituíam claras violações da lei francesa. Este Acordo Paralelo extremamente detalhado criou um conselho de administração alternativo na EFG/OL que trabalharia em estreita colaboração com a Sra. Kang para governar a EFG/OL, sem o envolvimento de sua proprietária de 93%, a Eagle Football Holdings, e sem o conhecimento do conselho de administração oficial da EFG/OL. Além disso, este "conselho paralelo" e a efetiva mudança de controle não foram divulgados aos acionistas minoritários, como seria exigido de qualquer empresa listada em bolsa de valores sob a lei francesa — disse John Textor, em nota.

Com as demissões dos diretores independentes da Eagle Bidco, Stephen Welch e Hemen Tseayo, no fim de janeiro, A Eagle destituiu John Textor do cargo de diretor. O fundo Ares, então, enviou carta a John Textor e à Companies House (junta comercial do Reino Unido) alegando que tinha autoridade para destituir o estadunidense.

John Textor e sua defesa, então, citaram que, de acordo com a legislação do Reino Unido, não é possível nomear diretores sem o consentimento deles — o que teria acontecido com Welch e Tseayo. No dia 28 de janeiro, Stephen Welch enviou correspondência à Companies House, assinada por Tseayo, avisando que a Ares não tinha autorização para propor a recondução dos dois ex-diretores ao conselho da Eagle Bidco. A Comanies House, em seguida, oficializou a volta de John Textor ao cargo de diretor da Eagle Bidco.

