imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Órgão francês abre investigação sobre Michele Kang por 'acordo paralelo' na Eagle, de Textor

Dono da SAF do Botafogo trava batalha judicial por controle do grupo

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/03/2026
18:09
Michele Kang tem travado batalha com John Textor nos bastidores (Foto: Divulgação/Lyon)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Autorité des Marchés Financiers (AMF), órgão regulador dos mercado financeiro da França, abriu investigação sobre Michele Kang, presidente do Lyon, em relação a um suposto "acordo paralelo" envolvendo o fundo de investimentos Ares, o ex-diretor da Eagle Bidco, Chris Mallon, e a própria Kang.

No seu relatório, a AMF questionou a criação de um "conselho sombra" que operava o Lyon de forma separada do conselho oficial do clube, sem qualquer aviso aos acionistas públicos. O órgão enfatizou que a Eagle Football Group, como empresa listada na Euronext Paris, bolsa de valores no país, deve cumprir as obrigações legais, exigindo que todos os acordos relevantes e ações de governança sejam divulgados publicamente.

Dentre os pontos abordados pelo órgão regulador francês está um compromisso firmado entre as partes para que o fundo Ares não execute penhora de ações sobre a Eagle Football Group ou de qualquer subsidiária, como a Eagle Bidco, sem o consentimento prévio. A Ares, vale destacar, é credora da Eagle na aquisição do Lyon, em 2022.

A AMF solicitou que Michele Kang responda a essas investigações o quanto antes, alertando que pode "tomar medidas apropriadas" para garantir a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.

Batalha de John Textor nos bastidores

No fim de fevereiro, em nota oficial, John Textor, dono da SAF do Botafogo, acionista majoritário da Eagle Football Holdings e diretor da Eagle Bidco, subsdiária que controla as ações dos clubes do portfólio, usou o termo "acordo paralelo" para se referir ao movimento. No texto, o empresário estadunidense disse que Michele Kang jurou lealdade quanto à possibilidade de separação do Lyon do modelo esportivo da Eagle Football, e que as trocas com Ares e prejudicaram a gestão do Alvinegro. Como resposta, Textor, que citou as violações optou por destituir todos os diretores independentes da Eagle Football Holdings Bidco

John Textor é o dono da SAF do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
— Infelizmente, a descoberta, em meados de janeiro, de um "Acordo Paralelo" secreto e ativamente ocultado (entre Michele Kang, Ares e um único diretor da Eagle Bidco) revelou mudanças na governança corporativa e no controle do Olympique Lyonnais que não só eram não autorizadas e não divulgadas, como também constituíam claras violações da lei francesa. Este Acordo Paralelo extremamente detalhado criou um conselho de administração alternativo na EFG/OL que trabalharia em estreita colaboração com a Sra. Kang para governar a EFG/OL, sem o envolvimento de sua proprietária de 93%, a Eagle Football Holdings, e sem o conhecimento do conselho de administração oficial da EFG/OL. Além disso, este "conselho paralelo" e a efetiva mudança de controle não foram divulgados aos acionistas minoritários, como seria exigido de qualquer empresa listada em bolsa de valores sob a lei francesa — disse John Textor, em nota.

Com as demissões dos diretores independentes da Eagle Bidco, Stephen Welch e Hemen Tseayo, no fim de janeiro, A Eagle destituiu John Textor do cargo de diretor. O fundo Ares, então, enviou carta a John Textor e à Companies House (junta comercial do Reino Unido) alegando que tinha autoridade para destituir o estadunidense.

John Textor e sua defesa, então, citaram que, de acordo com a legislação do Reino Unido, não é possível nomear diretores sem o consentimento deles — o que teria acontecido com Welch e Tseayo. No dia 28 de janeiro, Stephen Welch enviou correspondência à Companies House, assinada por Tseayo, avisando que a Ares não tinha autorização para propor a recondução dos dois ex-diretores ao conselho da Eagle Bidco. A Comanies House, em seguida, oficializou a volta de John Textor ao cargo de diretor da Eagle Bidco.

