Fátima Dutra renova com a Ferroviária até o fim de 2027 Lateral tem passagens pela Seleção Brasileira

Nesta terça-feira, a Ferroviária anunciou a renovação do vínculo com Fátima Dutra até o fim de 2027. O acordo anterior era válido apenas até dezembro deste ano.

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Desde que chegou às Guerreiras Grenás, em julho de 2024, a atleta se consolidou como uma das peças do elenco e também ganhou espaço na Seleção Brasileira. Fátima destacou a identificação construída com a Ferroviária e comemorou a permanência e disse que a renovação representa um momento de gratidão e responsabilidade, além de reforçar o desejo de seguir contribuindo para o crescimento da equipe.

— Essa renovação representa muito para mim. Estou muito feliz em continuar defendendo essa camisa e seguir fazendo parte de um clube tão importante como as Guerreiras Grenás. É uma sensação de gratidão e, ao mesmo tempo, de responsabilidade, porque sei da grandeza da equipe e de tudo que ela representa dentro do futebol feminino. Meus objetivos continuam sendo crescer cada vez mais, evoluir como atleta e como pessoa, ajudar a equipe a conquistar coisas grandes e seguir construindo uma história bonita aqui. Quero continuar trabalhando forte, porque vestir essa camisa exige entrega, e isso nunca vai faltar da minha parte — afirmou a lateral.

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Com a camisa grená, Fátima soma 53 partidas, um gol e seis assistências. No período, participou da campanha que terminou com o vice-campeonato da Copa do Brasil Feminina de 2025 e o terceiro lugar na Libertadores Feminina do mesmo ano. O desempenho também rendeu convocações para a Seleção Brasileira, incluindo a participação no elenco campeão da Copa América Feminina de 2025, disputada no Equador.