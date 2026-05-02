A adaptação de Maressa à Ferroviária tem sido um dos pontos mais interessantes da equipe neste início de Brasileirão Feminino. Após anos atuando pelo São Paulo, a meio-campista chegou à Locomotiva neste ano e rapidamente se encaixou na dinâmica do time.

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Os números ajudam a explicar o impacto: em nove jogos, Maressa já marcou três gols, superando marcas individuais que não alcançava desde 2019, quando teve sua temporada mais produtiva em termos ofensivos, com 10 gols. Mais do que isso, a jogadora participa ativamente das ações com bola, aparece bem em finalizações e mantém alto índice de passes certos, sendo uma engrenagem importante no meio-campo grená.

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Outro aspecto relevante é o físico, uma vez que Maressa é uma das atletas mais regulares em minutagem, frequentemente atuando durante os 90 minutos e sendo pouco substituída: dos nove jogos, ela só deixou a partida em duas ocasiões, contra o Botafogo (aos 84 minutos) e América-MG (aos 82).

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A impressão é de que a jogadora já está plenamente integrada ao ambiente da Ferroviária, algo que nem sempre ocorre em mudanças de clube. A familiaridade com diferentes funções no meio-campo facilita esse processo e amplia as opções táticas para Léo Mendes.

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Classificação e próximos desafios da Ferroviária

A Ferroviária ocupa a sétima colocação, com 15 pontos em nove jogos, e se mantém dentro da zona de classificação para a fase eliminatória do Brasileirão Feminino. A equipe soma quatro vitórias, três empates e duas derrotas. Na próxima rodada, terá um desafio direto fora de casa contra o Flamengo, na segunda-feira (11), às 19h, no estádio Luso-Brasileiro.