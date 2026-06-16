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Inspirado no Manchester City, Bahia lança perfil exclusivo para as Mulheres de Aço

Conta foi iniciada nesta segunda-feira (15)

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
16/06/2026 18:32
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Bahia vive boa fase na temporada. (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
Bahia vive boa fase na temporada. (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

O Bahia lançou na última segunda-feira (15) um perfil exclusivo no Instagram para as Mulheres de Aço, a equipe feminina do clube. O movimento faz parte da estratégia de valorização da modalidade.

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    • A nova conta reúne conteúdos dedicados ao futebol feminino tricolor e, em menos de 24 horas no ar, já ultrapassou a marca de 3,5 mil seguidores. Na biografia, o perfil destaca as principais conquistas da equipe: campeã nacional e nove vezes campeã baiana.

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    A criação da página era um tema discutido internamente entre os departamentos de futebol feminino e conteúdo do clube. Segundo comunicado do Bahia enviado ao Lance!, a decisão foi baseada no fortalecimento da identidade da equipes feminina e a necessidade de ampliar a visibilidade do futebol de mulheres.

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    Outro exemplo considerado pelo clube foi o do Manchester City, que adotou estratégia semelhante ao criar canais específicos para sua equipe feminina. O Grupo City, que administra a SAF do Bahia, tem buscado aproximar práticas de comunicação entre os clubes da rede.

    A partir desse planejamento, a equipe de conteúdo do Bahia estruturou o lançamento do perfil das Mulheres de Aço, que passa a concentrar notícias, bastidores, campanhas e conteúdos exclusivos relacionados ao elenco feminino. Nos últimos anos, diversos clubes passaram a investir em canais próprios para suas equipes femininas como forma de fortalecer a marca, ampliar o alcance junto aos torcedores e criar uma identidade específica para a modalidade.

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    Bahia na temporada

    Em campo, o Bahia vive uma temporada competitiva no futebol feminino. As Mulheres de Aço ocupam a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, dentro da zona de classificação para as quartas de final, com 21 pontos conquistados em 12 partidas. A equipe soma seis vitórias, três empates e três derrotas, além de ter o terceiro melhor ataque da competição, com 22 gols marcados. Na Copa do Brasil Feminina, o Tricolor também segue vivo e enfrentará o Itabirito nas oitavas de final, fora de casa, em julho.

    Bahia está na zona de classificação do Brasileirão Feminino. (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
    Bahia está na zona de classificação do Brasileirão Feminino. (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
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