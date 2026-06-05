Evento discute mercado e oportunidades no futebol feminino a um ano da Copa
All In contou com representantes da Fifa e de empresas
- Matéria
- Mais Notícias
A pouco mais de um ano da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil, o futebol feminino voltou ao centro das discussões sobre investimento, visibilidade e oportunidades para a modalidade. O All In, realizado em São Paulo na última terça-feira (2), reuniu representantes da FIFA, marcas e profissionais do mercado esportivo.
Relacionadas
- Vasco
Vasco anuncia novo patrocínio para base e futebol feminino até o fim da temporada
Vasco28/05/2026
- Futebol Feminino
IBFF lança plataforma gratuita para capacitação e profissionalização do futebol feminino no Brasil
Futebol Feminino29/05/2026
- Futebol Feminino
Arthur Elias projeta Seleção para Copa no Brasil sonha com ‘primeira estrela’ no futebol feminino
Futebol Feminino18/05/2026
Durante o encontro, a Holding Clube anunciou a criação da Casa Body Futebol Clube, projeto que funcionará durante a Copa do Mundo Feminina e terá transmissão de jogos, talks, oficinas e atividades voltadas ao universo do futebol feminino.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Sócia-diretora da Holding Clube, Juliana Ferraz afirmou que a discussão sobre futebol feminino precisa ultrapassar o discurso de oportunidade e ganhar espaço definitivo no mercado esportivo brasileiro. Segundo ela, o momento é de chamar empresas, comunicadores e patrocinadores para uma responsabilidade maior na construção da modalidade.
- O futebol feminino é uma realidade. A gente precisa trazer visibilidade, mas também responsabilidade. Grandes marcas e decisores têm capacidade de movimentar esse cenário e potencializar ainda mais o esporte - disse.
➡️ Com retorno de Marta, Seleção Brasileira faz penúltimo treino em SP
Ju Ferraz também destacou que ainda existe falta de entendimento de parte do mercado sobre o potencial econômico da modalidade. Para ela, os números apresentados durante o evento mostram que a modalidade já movimenta audiência, consumo e engajamento de maneira consistente, principalmente entre o público feminino.
A executiva citou ainda o crescimento do interesse de marcas no setor e afirmou que o período até a Copa do Mundo tende a acelerar esse movimento.
- Hoje já existe uma mobilização maior em torno do futebol feminino. O desafio é transformar isso em algo estrutural e permanente - completou.
Fifa vê Copa de 2027 como ponto de virada para o futebol feminino no Brasil
Representante da FIFA Women's World Cup, Gal Barradas afirmou que eventos voltados ao debate da modalidade ajudam a ampliar o alcance da Copa do Mundo Feminina e aproximam empresas de um mercado em expansão. Segundo ela, quanto mais marcas e empreendedores se conectarem ao torneio desde agora, maior tende a ser o legado deixado pela competição no país.
- Quando um segmento explode, ele carrega cultura, entretenimento, moda, serviços e novos produtos. O futebol feminino tem esse potencial - avaliou.
- A mulher brasileira é extremamente posicionada e empoderada. Eu acredito que a Copa vai deixar um sentimento de quero mais e aumentar ainda mais a busca pelo futebol feminino - finalizou.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias