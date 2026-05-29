O Instituto Brasileiro de Futebol Feminino (IBFF) anunciou o lançamento da IBFF Academy, plataforma gratuita de educação voltada ao desenvolvimento e à profissionalização do futebol feminino no país. A iniciativa foi criada para ampliar o acesso à formação multidisciplinar e conectar profissionais que atuam em diferentes áreas do esporte.

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A proposta da plataforma vai além da oferta de cursos online. O projeto prevê um ambiente contínuo de aprendizado, com mentorias, networking, troca de experiências e ações voltadas ao impacto social dentro do futebol feminino brasileiro.

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O objetivo é democratizar o acesso ao conhecimento e preparar profissionais de diferentes regiões do Brasil, especialmente em locais historicamente menos atendidos pelo mercado esportivo. A iniciativa tem foco no fortalecimento da presença feminina em áreas estratégicas do esporte e busca desenvolver lideranças para atuar dentro e fora de campo.

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O lançamento acontece em um momento de crescimento da modalidade no país. O futebol feminino brasileiro vem registrando aumento de audiência, engajamento e interesse comercial nos últimos anos. A final olímpica de 2024, por exemplo, alcançou cerca de 71 milhões de pessoas, evidenciando o potencial de expansão da modalidade.

Segundo Camila Estefano, cofundadora e vice-presidente do IBFF, a criação da plataforma surge como resposta à necessidade de acelerar a formação profissional no setor.

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— Acreditamos que o desenvolvimento do futebol feminino passa, necessariamente, pela formação de pessoas através da educação. A IBFF Academy nasce para acelerar esse processo no Brasil todo, conectando educação, prática e oportunidades reais para quem atua e quer transformar o jogo — afirmou.

Com acesso gratuito e alcance nacional, a expectativa do IBFF é impactar cerca de mil participantes já no primeiro ano de operação. A iniciativa também mira o fortalecimento do ecossistema esportivo antes da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil.

Parceira do projeto, a Betano destacou a importância de investir na formação de profissionais para sustentar o crescimento da modalidade no longo prazo.

— Quando falamos sobre o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil, não estamos falando apenas da formação de atletas. Estamos falando da construção de um ecossistema completo, com treinadoras, árbitras, preparadoras físicas, nutricionistas e profissionais capacitadas para sustentar o crescimento da modalidade no longo prazo. A IBFF Academy nasce justamente para fortalecer essa base e acelerar a evolução do futebol feminino dentro e fora de campo — comentou Fernanda Brunsizian, diretora de Comunicação e Responsabilidade Social da Betano.

O primeiro curso disponibilizado pela plataforma será voltado à formação de treinadoras e ficará disponível a partir de agosto de 2026. As inscrições serão realizadas por meio de formulário online divulgado pela organização. ➡️Clique aqui!

Foto: Divulgação/Betano

Quem faz o IBFF

O grupo fundador do Instituto Brasileiro de Futebol Feminino (IBFF) reúne seis mulheres com trajetórias diversas e complementares. Sandra Santos, treinadora com licença PRO da CBF, tem quase 30 anos de atuação no futebol, passando por futsal, society e campo. Trabalhou como preparadora física, treinadora e gestora, com passagens por clubes e seleções. Foi a primeira mulher a comandar a Diretoria de Políticas de Futebol Feminino no Ministério do Esporte e é uma das responsáveis pela área técnica do instituto.

Camila Stefano, ex-atleta com passagens pelo Corinthians, seleção brasileira e universidades dos Estados Unidos, migrou para a gestão esportiva após se formar em Administração e concluir mestrado em Marketing. Com 15 anos de experiência em comunicação e projetos de esporte, atua na liderança do programa "Em Busca de Uma Estrela" e integra a coordenação estratégica do IBFF.

Andrea Sucupira, advogada com três décadas de atuação no setor empresarial e na gestão pública, é também fundadora e executiva da Squadra 13, além de agente Fifa.

Patrícia Mayr, publicitária e especialista em projetos especiais nas áreas de esporte e entretenimento, traz ao IBFF sua experiência com construção de marcas, engajamento de público e desenvolvimento de ações integradas.

Jade Satomi, executiva com 25 anos de experiência em planejamento, contribui com a estruturação de processos, definição de metas e acompanhamento de resultados. Ursula Araújo, 'arquiteta de futuros' e especialista em gestão do conhecimento, transita entre design estratégico, tecnologia e educação.

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