Dudinha foi uma das escolhidas pelo técnico Arthur Elias para os amistosos da Seleção Brasileira Feminina contra os Estados Unidos, marcados para junho, no Brasil. A atacante celebrou a convocação e destacou a importância de mais uma oportunidade com a Amarelinha.

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Em conversa com o Lance!, Dudinha destacou o sentimento ao ser chamada mais uma vez para defender o Brasil.

— Sentimento é de muita alegria! Ser convocada é sempre um momento de muita felicidade pra mim e pra minha família, e também uma grande responsabilidade. Sou muito grata por toda a confiança que o professor Arthur tem em mim e é seguir trabalhando para corresponder e poder fazer bons jogos na nossa casa — afirmou.

Retorno à Neo Química Arena e expectativa de casa cheia

A jogadora também comentou sobre o retorno à Neo Química Arena, palco onde já viveu momentos marcantes pelo São Paulo e pela Seleção, além de projetar a partida em Fortaleza.

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— Sim, é verdade, graças a Deus sempre vivi momentos especiais na Arena e agora poder retornar mais uma vez com a Seleção… não só lá, mas em Fortaleza também, tenho certeza de que vamos sentir muito a presença e o carinho da torcida, a energia que só o brasileiro tem, e vai ser muito especial! — disse.

Duelo com os Estados Unidos promete alto nível

Sobre os confrontos contra os Estados Unidos, uma das principais potências do futebol feminino mundial, Dudinha destacou a dificuldade dos jogos e a evolução da Seleção Brasileira.

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— Todos conhecem a qualidade da seleção dos EUA e das jogadoras, é uma seleção muito forte e de muita tradição, mas o Brasil também vem construindo um trabalho muito bem feito, sólido, estamos conseguindo jogar o nosso jogo contra grandes seleções e acho que serão dois jogos muito disputados, de alto nível — completou.

Atualmente no San Diego Waves, Dudinha foi autora de um dos gols no empate em 2 a 2 diante do Houston Dash, fora de casa, na última quarta-feira, pela 9ª rodada da NWSL.

Atacante Dudinha durante Brasil x Japão, em 30 de maio, na Neo Química Arena (Foto: Staff Images Woman/ CBF)

Seleção terá dois jogos e período de treinos após amistosos

As partidas acontecerão nos dias 6 e 9 de junho. O primeiro duelo será disputado na Neo Química Arena, em São Paulo, às 18h30. Já o segundo confronto ocorre na Arena Castelão, às 21h30.

Além da lista principal para os amistosos, Arthur Elias também divulgou uma convocação extra com 30 atletas para um período de treinamentos entre os dias 15 e 20 de junho, em Itu, no interior de São Paulo. A atividade acontecerá fora da Data Fifa e servirá para observações e integração de novas jogadoras ao ciclo da equipe.

Entre os nomes chamados para os amistosos, o treinador manteve atletas que vêm sendo peças frequentes da Seleção, como Kerolin, Bia Zaneratto e Gabi Portilho. Jovens promessas também ganharam espaço, casos de Kaylane, do Flamengo, e Taina Maranhão, do Palmeiras.

O retorno de Marta também chama atenção por representar mais um capítulo da trajetória da maior referência da história do futebol feminino brasileiro. Atualmente no Orlando Pride, a camisa 10 volta a integrar a lista de Arthur Elias em um momento importante de preparação da equipe para os próximos compromissos internacionais.

Veja a lista de convocação para os amistosos contra os EUA

Goleiras

Lelê (Corinthians)

Lorena (Kansas City Current)

Kemelli (Fluminense)

Zagueiras

Thais Ferreira (Corinthians)

Isa Haas (América-MEX)

Tarciane (Lyon)

Lauren (Atlético de Madrid)

Mariza (Tigres)

Rafaelle (Orlando Pride)

Laterais

Isabela (PSG)

Aline Gomes (Pachuca)

Raissa Bahia (Palmeiras)

Meio-campistas

Duda Sampaio (Corinthians)

Angelina (Orlando Pride)

Ary Borges (Angel City)

Yaya (PSG)

Kaylane (Flamengo)

Atacantes

Kerolin (Manchester City)

Dudinha (San Diego Wave)

Gio (Atlético de Madrid)

Marta (Orlando Pride)

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Taina Maranhão (Palmeiras)

Gabi Portilho (San Diego Wave)

Ludmila (San Diego Wave)

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