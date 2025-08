A meio-campista Duda Sampaio, do Corinthians, foi um dos destaques da Seleção Brasileira na conquista da Copa América Feminina 2025. Com dois gols e uma assistência, a camisa 5 colaborou diretamente na campanha e se tornou bicampeã continental.

O Lance! acompanhou o desembarque de parte do grupo em São Paulo, na manhã desta segunda-feira (4), e conversou com a jogadora. Sem esconder a felicidade com a conquista, Duda descreveu o sentimento de levantar mais uma taça com a Seleção.

— É indescritível. É minha segunda Copa América, e a última já foi sofrida (a de 2022, quando o Brasil venceu por 1 a 0, com gol de pênalti da Debinha). Só tenho que agradecer a Deus e à minha família, que sempre me apoiou, e aproveitar o momento. Acho que a nossa Seleção está em um momento muito bom, e temos que aproveitar para continuar evoluindo, porque o nosso principal objetivo é em 2027 — afirmou.

Duda também destacou o entrosamento com Angelina no meio-campo, que se fortaleceu ao longo da competição.

— Independente de quem joga no meio, a gente tenta se adaptar. Eu e a Angelina temos uma minutagem até maior agora, e é um momento bom. Nos conhecemos bem, então só temos a crescer juntas — completou ela.

Duda Sampaio revela bastidores do Brasil na Copa América

A jogadora comentou ainda sobre a rotina intensa durante o torneio, marcado por viagens, concentração e jogos. Segundo ela, apesar dos desafios, viver esse ambiente é o que mais a motiva como atleta.

— A viagem, sem dúvidas, é muito difícil. Passar um mês em concentração, o tempo inteiro com a Seleção, a pressão dos jogos... Mas também é gostoso. A gente, como atleta, sabe que é o momento que mais gostamos de participar. Eu não disputei a prorrogação e estou bem tranquila, mas tenho certeza de que vamos aproveitar e também descansar, porque tem o campeonato (Brasileirão) aqui no Brasil — detalhou Sampaio.

A final da Copa América foi disputada em Quito, no Equador, com maioria de torcedores colombianos nas arquibancadas. Mesmo assim, o apoio vindo do Brasil, mesmo à distância, foi sentido pelo elenco.

— Lá (em Quito) tinha mais torcida da Colômbia, mas eu vi algumas fotos de lugares cheios (assistindo ao jogo). Então, para a gente, isso é uma alegria. Representa o que a gente busca, que é mostrar nossa força para o Brasil. Tenho certeza de que eles ficaram bem representados e felizes — comentou.

Próximos passos da Seleção Brasileira

Com o encerramento da Copa América Feminina, as 23 convocadas por Arthur Elias começam a retornar aos seus clubes. No domingo (3), desembarcaram em São Paulo Amanda Gutierres, Fê Palermo, Kerolin e Kaká. Já nesta segunda-feira (4), chegaram à capital paulista Jhonson, Dudinha, Yaya, Mariza, Yasmim, Fátima Dutra, Duda Sampaio e Antônia.

Luany e Cláudia seguiram direto para o Rio de Janeiro, enquanto Camila e Isa Haas retornaram a Belo Horizonte. A próxima Data Fifa prevista será entre os dias 20 e 29 de outubro.