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Brasil x Estados Unidos: onde assistir, arbitragem e escalações para amistoso feminino

Amistoso será na Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 05/06/2026
20:06
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Brasil e Estados Unidos se enfrentaram em amistoso em 2025. (Rafael Ribeiro/CBF)
imagem cameraBrasil e Estados Unidos se enfrentaram em amistoso em 2025. (Rafael Ribeiro/CBF)
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O Brasil entra em campo neste sábado (6), contra os Estados Unidos, às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O jogo será transmitido pela GE TV (Youtube) e pelo Sportv (canal fechado).

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As equipes se enfrentam em dois duelos, sendo o primeiro na capital paulista e o segundo em Fortaleza (CE), na próxima terça-feira (9). Durante a semana, a seleção se preparou no CT Joaquim Grava, e Marta treinou com bola somente na quinta e nesta sexta. Ela será reavaliada pela manhã do sábado para definir se será utilizada.

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Na última data Fifa, a Seleção Brasileira foi campeã da Fifa Series, superando Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá. O torneio foi disputado em Cuiabá (MT), na Arena Pantanal, em abril.

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A equipe dos Estados Unidos, comandada por Emma Hayes, também vive uma boa temporada e foi campeã da She Believes Cup em março. São sete vitórias em oito jogos em 2026.

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Amistoso entre Estados Unidos x Brasil no PayPal Park, na cidade de San Jose, nessa terça-feira 08.04. Foto: @RAFAELRIBEIRORIO /CBF
Amanda Gutierres comemora gol no amistooso entre Estados Unidos x Brasil no PayPal Park, na cidade de San Jose. (Foto: Rafael Ribeiro)

ONDE ASSISTIR BRASIL X ESTADOS UNIDOS

  • Data: sábado, 6 de junho de 2026
  • Horário: 18h30
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
  • Onde assistir: GE TV e Sportv

ARBITRAGEM

  1. Árbitra: María Eugenia GIL SORIANO (Spain / Espanha)
  2. Assistente 1: Silvia FERNANDEZ PEREZ (Spain / Espanha)
  3. Assistente 2: Rocío PUENTE PINO (Spain / Espanha)
  4. Quarta árbitra: Rejane SILVA (Brazil / Brasil)
  5. Inspetora: Regildenia MOURA (Brazil / Brasil)
  6. Assistente de vídeo (VAR): Paola CEBOLLADA LOPEZ (Spain / Espanha)
  7. Assistente VAR: Judit ROMANO GARCÍA (Spain / Espanha)
  8. Observadora VAR: Cleidy MARY (Brazil / Brasil)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL: Lelê; Thaís Ferreira, Isa Haas e Lauren; Aline Gomes, Isabela, Duda Sampaio, Angelina e Kerolin; Dudinha, Ludmila e Tainá Maranhão. Técnico: Arthur Elias.

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ESTADOS UNIDOS: Claudia Dickey; Emily Fox, Tierna Davidson, Reale e Gisele Thompson; Trinity Rodman, Lindsey Heaps, Claire Hutton e Alyssa Thompson; Sophia Wilson e Rose Lavelle. Técnica: Emma Hayes.

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