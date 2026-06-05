Brasil x Estados Unidos: onde assistir, arbitragem e escalações para amistoso feminino
Amistoso será na Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
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O Brasil entra em campo neste sábado (6), contra os Estados Unidos, às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O jogo será transmitido pela GE TV (Youtube) e pelo Sportv (canal fechado).
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As equipes se enfrentam em dois duelos, sendo o primeiro na capital paulista e o segundo em Fortaleza (CE), na próxima terça-feira (9). Durante a semana, a seleção se preparou no CT Joaquim Grava, e Marta treinou com bola somente na quinta e nesta sexta. Ela será reavaliada pela manhã do sábado para definir se será utilizada.
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Na última data Fifa, a Seleção Brasileira foi campeã da Fifa Series, superando Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá. O torneio foi disputado em Cuiabá (MT), na Arena Pantanal, em abril.
A equipe dos Estados Unidos, comandada por Emma Hayes, também vive uma boa temporada e foi campeã da She Believes Cup em março. São sete vitórias em oito jogos em 2026.
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ONDE ASSISTIR BRASIL X ESTADOS UNIDOS
- Data: sábado, 6 de junho de 2026
- Horário: 18h30
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
- Onde assistir: GE TV e Sportv
ARBITRAGEM
- Árbitra: María Eugenia GIL SORIANO (Spain / Espanha)
- Assistente 1: Silvia FERNANDEZ PEREZ (Spain / Espanha)
- Assistente 2: Rocío PUENTE PINO (Spain / Espanha)
- Quarta árbitra: Rejane SILVA (Brazil / Brasil)
- Inspetora: Regildenia MOURA (Brazil / Brasil)
- Assistente de vídeo (VAR): Paola CEBOLLADA LOPEZ (Spain / Espanha)
- Assistente VAR: Judit ROMANO GARCÍA (Spain / Espanha)
- Observadora VAR: Cleidy MARY (Brazil / Brasil)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BRASIL: Lelê; Thaís Ferreira, Isa Haas e Lauren; Aline Gomes, Isabela, Duda Sampaio, Angelina e Kerolin; Dudinha, Ludmila e Tainá Maranhão. Técnico: Arthur Elias.
ESTADOS UNIDOS: Claudia Dickey; Emily Fox, Tierna Davidson, Reale e Gisele Thompson; Trinity Rodman, Lindsey Heaps, Claire Hutton e Alyssa Thompson; Sophia Wilson e Rose Lavelle. Técnica: Emma Hayes.
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