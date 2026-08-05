Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Copa do Mundo Feminina vai suspender calendário do masculino em 2027

Competição terá jogos em estádios de times que disputam a Série A

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 13:12
Favorite o Lance! no Google
Taça da Copa do Mundo Feminina de 2027.
Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizada no Brasil (Foto: Divulgação/Fifa)

O calendário do futebol brasileiro vai mesmo parar durante a Copa do Mundo Feminina do próximo ano. A CBF comunicou aos clubes que haverá "parada obrigatória" entre 24 de junho e 25 de julho, justamente o período marcado para o torneio da Fifa.

➡️Kerolin quebra recorde; veja maiores vendas de brasileiras no futebol feminino

A informação foi publicada inicialmente pelo "GE", e confirmada pelo Lance!. A Copa do Mundo Feminina será realizada em oito capitais brasileiras e terá jogos em boa parte dos estádios de clubes que disputam a Série A. Pelo acordo firmado entre a Fifa e o Brasil, as arenas deverão ser cedidas à entidade com algumas semanas de antecedência e não poderão ser ocupadas para outros jogos.

continua após a publicidade

Os jogos do Mundial feminino serão realizados no Mineirão (Belo Horizonte), no Mané Garrincha (Brasília), no Castelão (Fortaleza), no Beira-Rio (Porto Alegre), na Arena Pernambuco (Recife), na Fonte Nova (Salvador) e na Neo Quimíca Arena (São Paulo), além do Maracanã (Rio de Janeiro), já confirmado como palco da final.

A suspensão do calendário nacional ainda não foi oficializada — a CBF só pode divulgar a programação de competições e jogos no País após a Conmebol confirmar as datas do futebol sul-americano —, mas estava prevista desde o ano passado, quando a confederação brasileira divulgou a proposta de calendário até 2029. Agora, os clubes foram avisados que a interrupção de fato irá acontecer.

continua após a publicidade

A parada obrigatória para a Copa do Mundo Feminina fará com que as competições nacionais aconteçam de forma muito semelhante às deste ano, quando o calendário parou para a competição masculina.

Taça Copa do Mundo Feminina
Copa do Mundo Feminina terá jogos em oito capitais brasileiras (Foto: William West/AFP)

🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições!

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Tuani Lemos ao lado dos agentes Bruno Jacques e Willian Bandeira. (Acervo pessoal)

Futebol Feminino

XSoccer aposta em gestão humana para crescer no mercado do futebol feminino

Há 19 horas
Kerolin no lado esquerdo; Amanda Gutierres no centro; Isa Haas no lado direito.

Lance! Negócios

Kerolin quebra recorde; veja maiores vendas de brasileiras no futebol feminino

Há 19 horas
Gabi Nunes assinou com o Orlando Pride até o fim de 2026. (Orlando Pride/Divulgação)

Futebol Feminino

Gabi Nunes é anunciada pelo Orlando Pride e jogará com Marta, Luana, Angelina e Rafaelle

Há 19 horas
Copa do Mundo Feminina de 2027 terá ações de meio ambiente, economia e direitos humanos. (Fifa/Divulgação)

Futebol Feminino

Fifa lança estratégia de sustentabilidade e direitos humanos para a Copa do Mundo Feminina

Há 20 horas
Kerolin é a nova jogadora do Barcelona. (Barcelona/Divulgação)

Futebol Feminino

Kerolin é anunciada pelo Barcelona e se torna maior transferência do clube no feminino

Há 23 horas
Neymar em ação pelo Santos no duelo contra o Remo, pela Copa do Brasil

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (04/08/2026)

Há 1 dia
Mais LANCE!
Equipes perfiladas no centro do gramado para o hino nacional

Emily Lima critica arbitragem de Flamengo x Corinthians no Brasileirão Feminino

Em estádio com obra, Day Rodriguez acompanha jogo entre Flamengo e Corinthians

Corinthians vence o Flamengo no Luso-Brasileiro e retoma a liderança do Brasileirão Feminino

Obras do miniestádio do Flamengo no Ninho do Urubu

Obras do miniestádio do Flamengo avançam no Ninho do Urubu; veja imagens

Cristiane, com camisa dourada do Flamengo, segura filha no colo no campo do estádio Luso-Brasileiro

Mesmo suspensa, Cristiane acompanha Flamengo x Corinthians

O América-MG entrou em campo com a faixa da Conceição do Mato Dentro. (América-MG/Divulgação)

Gerente comenta sobre nova casa das Spartanas e futuro do futebol feminino no América-MG

Flamengo e Corinthians disputam pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino

Flamengo x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão Feminino

Corinthians e Flamengo duelam pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino nesta segunda-feira. (CBF/Divulgação)

Flamengo x Corinthians: duelo coloca vaga no mata-mata e liderança em jogo no Brasileirão Feminino

Corinthians e Flamengo duelam pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino nesta segunda-feira. (CBF/Divulgação)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (03/08/2026)

Sereias da Vila em duelo pelo Brasileirão A1, na Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Ketlen volta a marcar após maternidade, e Santos goleia Juventude

Jogadora do Palmeiras na vitória sobre o Internacional

Palmeiras derrota o Internacional no Brasileirão Feminino

Ruany Veríssimo e Kaká durante apresentação ao Boston Legacy. (Divulgação)

Crivelari, Lelê, Kaká e mais: Brazil Talents Sports detalha metodologia de gestão de carreira

Partida entre Palmeiras e Fortaleza, pelo Brasileirão (Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (02/08/2026)

Maia Leona Kamper Rodrigues, atacante do Bahia. (Bahia/Divulgação)

Entenda o que levou atacante alemã a escolher o Bahia para viver primeira experiência no futebol brasileiro