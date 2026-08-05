Copa do Mundo Feminina vai suspender calendário do masculino em 2027 Competição terá jogos em estádios de times que disputam a Série A

O calendário do futebol brasileiro vai mesmo parar durante a Copa do Mundo Feminina do próximo ano. A CBF comunicou aos clubes que haverá "parada obrigatória" entre 24 de junho e 25 de julho, justamente o período marcado para o torneio da Fifa.

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A informação foi publicada inicialmente pelo "GE", e confirmada pelo Lance!. A Copa do Mundo Feminina será realizada em oito capitais brasileiras e terá jogos em boa parte dos estádios de clubes que disputam a Série A. Pelo acordo firmado entre a Fifa e o Brasil, as arenas deverão ser cedidas à entidade com algumas semanas de antecedência e não poderão ser ocupadas para outros jogos.

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Os jogos do Mundial feminino serão realizados no Mineirão (Belo Horizonte), no Mané Garrincha (Brasília), no Castelão (Fortaleza), no Beira-Rio (Porto Alegre), na Arena Pernambuco (Recife), na Fonte Nova (Salvador) e na Neo Quimíca Arena (São Paulo), além do Maracanã (Rio de Janeiro), já confirmado como palco da final.

A suspensão do calendário nacional ainda não foi oficializada — a CBF só pode divulgar a programação de competições e jogos no País após a Conmebol confirmar as datas do futebol sul-americano —, mas estava prevista desde o ano passado, quando a confederação brasileira divulgou a proposta de calendário até 2029. Agora, os clubes foram avisados que a interrupção de fato irá acontecer.

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A parada obrigatória para a Copa do Mundo Feminina fará com que as competições nacionais aconteçam de forma muito semelhante às deste ano, quando o calendário parou para a competição masculina.

Copa do Mundo Feminina terá jogos em oito capitais brasileiras (Foto: William West/AFP)

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