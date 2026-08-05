Bia Zaneratto aparece em episódio da nova temporada de Ted Lasso Atacante brasileira aparece no primeiro episódio da quarta temporada da série

A estreia da quarta temporada de Ted Lasso, lançada nesta quarta-feira (5), reservou um momento especial para o futebol feminino brasileiro. Logo no primeiro episódio da série da Apple TV+, a atacante Bia Zaneratto aparece como protagonista de uma partida da NWSL utilizada na produção. As imagens são da vitória do Kansas City Current por 2 a 0 sobre o Gotham FC, em duelo no qual a brasileira marcou um gol e deu uma assistência.

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Na nova temporada, o treinador assume uma equipe feminina da segunda divisão inglesa e passa a lidar com os desafios de formar um novo elenco e construir uma cultura vencedora. Com 12 episódios, a temporada aposta no futebol feminino como pano de fundo da história e, logo na estreia, recorre a imagens reais da liga norte-americana.

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A partida exibida aconteceu em 11 de outubro de 2025, no CPKC Stadium, em Kansas City, pela 24ª rodada da temporada regular da NWSL. Diante do Gotham FC, Bia abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo ao completar de cabeça um cruzamento de Izzy Rodriguez. Já na etapa final, participou da jogada do segundo gol ao servir Temwa Chawinga, que fechou a vitória por 2 a 0, justamente a cena que acontece.

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ATENÇÃO!! BIA ZANERATTO ESTÁ EM TED LASSO 🎞️⚽️



Uma das cenas do primeiro episódio da série se passa em uma partida entre KC Current e Gotham GC. E o mais legal é que Bia Zaneratto protagoniza o momento dando um passe para o gol da Chawinga. ISSO É CINEMA! pic.twitter.com/VpGC8sPnFk — Fut das Minas (@futdasminass) August 5, 2026

Bia Zaneratto teve passagem de destaque pelos Estados Unidos

As imagens relembram um dos principais momentos da passagem de Bia Zaneratto pelo futebol norte-americano. A atacante defendeu o Kansas City Current nas temporadas de 2024 e 2025, após deixar o Palmeiras, clube que voltou nesta temporada.

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Aos 32 anos, Bia Zaneratto segue como uma das principais referências do futebol brasileiro. Em 2026, soma nove gols e seis assistências em 22 partidas entre Palmeiras e Seleção Brasileira. Pelo Verdão, foram oito gols e cinco assistências em 18 jogos e pela Seleção Brasileira, voltou a ser convocada por Arthur Elias e participou dos amistosos contra os Estados Unidos.