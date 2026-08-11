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Sereias da Vila anunciam contratação da colombiana Wendy Candelo

Colombiana de 24 anos chega ao Alvinegro Praiano após conquistar a Liga das Nações

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
11/08/2026 20:04
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Wendy Candelo vai reforçar o Santos até o final deste ano. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Wendy Candelo vai reforçar o Santos até o final deste ano. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

O Santos anunciou, nesta terça-feira (11), a contratação da atacante colombiana Wendy Candelo para reforçar as Sereias da Vila nas disputas do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista. Aos 24 anos, a jogadora chega ao Alvinegro Praiano com contrato até o fim desta temporada, em sua primeira passagem pelo futebol brasileiro, após conquistar a Liga das Nações pela Seleção da Colômbia, em junho deste ano.

— Estou supercontente, de verdade, por chegar a este clube, que tem muita história. Fico muito emocionada de poder representar o Santos e supermotivada para seguir escrevendo essa história. O torcedor pode esperar muita entrega e paixão, respeitando a hierarquia dentro de campo. Sou uma jogadora que sempre vai lutar até o último minuto - declarou a nova contratada das Sereias da Vila.

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Wendy Candelo foi anunciada nesta terça-feira (11) pelas Sereias da Vila. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Wendy Candelo foi anunciada nesta terça-feira (11) pelas Sereias da Vila. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Natural de Buenaventura, Wendy Katerine Bonilla Candelo iniciou a carreira profissional em 2018, pelo Cortuluá. Após se destacar regionalmente e na Copa do Mundo Sub-17, chegou à Seleção principal da Colômbia em 2019. Na ocasião, estreou com apenas 17 anos, no empate por 2 a 2 com a Argentina.

Em 2020, a atacante se transferiu para o América de Cali. Depois de uma rápida passagem pelo Alianza Lima, do Peru, para disputar a Libertadores de 2021, retornou ao clube colombiano e foi peça importante na conquista do Campeonato Colombiano de 2022.

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Em 2024, Wendy foi finalista da Libertadores pelo Santa Fe, também da Colômbia, antes de se transferir para o Pumas, do México, no início de 2025. Na equipe mexicana, trabalhou com o atual técnico das Sereias da Vila, Marcelo Frigerio.

— Chego cheia de confiança! Estar com uma referência como Yoreli Rincón é muito importante para mim. Ela é uma pioneira do futebol da Colômbia e acho que isso é muito motivante para qualquer jogadora. Também confio muito no trabalho do nosso treinador. Já estive com ele no meu clube anterior e tudo correu da melhor maneira. Também por isso, chego com boas expectativas - completou Wendy, que destacou a motivação por reencontrar pessoas conhecidas no novo grupo de trabalho.

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